Archivi Master Detective: annunciata per Steam® RAIN CODE Plus Lucid-Noir Limited Edition

Master Detective: annunciata per Steam® RAIN CODE Plus Lucid-Noir Limited Edition

Durante il panel all’Anime Expo 2024, Spike Chunsoft, Inc. ha annunciato… Archivi Master Detective: RAIN CODE Plus, una vivida avventura poliziesca dei creatori della serie Danganronpa, uscirà come Lucid-Noir Limited Edition per Steam® in Nord America ed Europa il 1° ottobre 2024.

In totale ci saranno tre versioni per Steam.

Lucid-Noir Limited Edition (fisico) Steam include:

Coupon stampato con Archivio del ricercatore principale: RAIN CODE Plus Codice vapore

Scatola esterna con artwork di Rui Komatsuzaki

Custodia SteelBook®

Bambola Shinigami ripiena di spirito da 6,5 ​​pollici

Rumore al neon CD ufficiale della colonna sonora

Copia stampata del romanzo originale Come diventare un detective professionista: il caso Halara da incubo

L’edizione Steam Digital Deluxe include:

Archivio del ricercatore principale: RAIN CODE Plus

libro d’arte digitale – Libro della morte

Colonna sonora digitale – Rumore al neon

L’edizione Steam standard (digitale) include:

Archivio del ricercatore principale: RAIN CODE Plus

Per dettagli su dove effettuare il preordine Archivio dei ricercatori principali: RAIN CODE Plus Visita: https://www.spike-chunsoft.co.jp/raincode/en/plus/

I preordini per la Lucid-Noir Limited Edition inizieranno su Steam all’inizio dell’autunno. Segui Spike Chunsoft, Inc. SU X, InstagramE Facebook Per ricevere gli ultimi aggiornamenti.

SU Come diventare un detective professionista: il caso Halara da incubo

Come diventare un detective professionista: il caso Halara da incubo È un romanzo originale appena scritto su Halara Nightmare, un esperto investigatore con lungimiranza forense, e funge da introduzione alla storia principale del gioco. Il romanzo è stato scritto da Takekuni Kitayama sotto la supervisione di Kazutaka Kodaka, lo scrittore della sceneggiatura principale del gioco. Il romanzo non contiene spoiler e può essere letto prima di giocare.

Mentre indaga su un caso, Halara è intrappolata in un rifugio accanto a violenti prigionieri della neve. Poi avviene un omicidio inspiegabile… senza testimoni. In una situazione estrema in cui incombe il sospetto, l’occhio di un brillante investigatore privato rivelerà la verità.

SU Archivio del ricercatore principale: RAIN CODE Plus

In questa misteriosa avventura investigativa, Yuma Kokohide, un apprendista detective affetto da amnesia, e uno Shinigami, uno spirito che lo perseguita, hanno il compito di risolvere misteri irrisolti in una strana città circondata da una pioggia infinita. È stato originariamente rilasciato come Archivio del ricercatore principale: CODICE PIOGGIA Per Nintendo Switch nel giugno 2023 tra grandi elogi, Archivio del ricercatore principale: RAIN CODE Plus Include miglioramenti e funzionalità aggiuntive per PlayStation 5, Xbox Series