Asteroide potenzialmente pericoloso 2024 MK in avvicinamento alla Terra: passaggio il 29 giugno

L’asteroide potenzialmente pericoloso 2024 MK passerà vicino alla Terra sabato 29 giugno. In effetti, sarà più vicino al perigeo che alla Luna. Le dimensioni massime stimate sono 270 metri, la grandezza della Basilica di San Pietro.

13:44 Tempo Coordinato Universale (UTC) – Lo Sono le 15:44 ora italiana -L Sabato 29 giugno 2024 E Un asteroide grande e potenzialmente pericoloso Farà un passaggio particolarmente ravvicinato Terra. Sta per farlo 2024 Mc“, una “roccia spaziale” che è stata scoperta il 16 giugno di quest’anno dai telescopi dell’Osservatorio Atlas in Sud Africa. L’oggetto ha un diametro stimato compreso Tra 120 e 270 metri; Ciò significa che la sua dimensione massima è paragonabile a quella di… Due della Basilica di San Pietro, tra gli edifici più grandi del mondo. Una collisione con la superficie terrestre avrebbe un effetto devastante, considerando che un asteroide del diametro di 100 metri sarebbe in grado di radere al suolo New York in un istante, uccidendo 6 milioni di persone. Fortunatamente, anche se in precedenza è stato classificato come “potenzialmente pericoloso”. NASAche passerà alla fine di giugno Non c’è rischio di collisione Con il nostro pianeta.

secondo Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra (CNEOS) Dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, l’asteroide 2024 MK effettuerà il suo avvicinamento più vicino alla Terra 0,00196 unità astronomiche (Unione Africana). Poiché un’unità astronomica equivale a circa 150 milioni di chilometri, che è la distanza che separa la Terra dal Sole, ciò significa che la roccia spaziale “sfiorarà” la Terra passando proprio sopra le nostre teste. 293.000 km. Questo è banale da un meraviglioso punto di vista astronomico. Basti dirlo Luna Dista mediamente 384mila chilometri dalla Terra, mentre il pianeta Terra si trova a 384mila chilometri dalla Terra. il fondo – ovvero la distanza minima – è compresa tra 356.000 e 370.000 chilometri. In termini pratici, l’asteroide 2024 MK passerà all’interno dell’orbita più piccola che un satellite naturale può compiere attorno al nostro pianeta. Come mostrato, non vi è alcun rischio di collisione.

Un asteroide potenzialmente pericoloso è una roccia spaziale con un diametro di Non meno di 150 metri Che si avvicina all’orbita terrestre entro 0,05 unità astronomiche, cioè 7,5 milioni di chilometri. Date le sue dimensioni e il suo avvicinamento inferiore ai 300.000 km, 2024 MK ha tutte le carte in regola per essere incluso nel roster della NASA. Se dovesse scontrarsi con la Terra, l’oggetto potrebbe provocare una vera e propria catastrofe a livello locale o regionale, ma non avrà caratteristiche in grado di innescare il fenomeno dell’estinzione di massa. Basti ricordarloL’asteroide ChicxulubÈ ciò che portò all’estinzione dei dinosauri non aviari 66 milioni di anni fa, alla fine del periodo Cretaceo, e le sue dimensioni furono stimate in più di 10 chilometri.

Gli effetti di questi giganti, così come la loro provocazione tsunami Con onde alte centinaia di metri capaci di viaggiare a velocità ed emozioni incredibili Incendi globalisolleverebbe al cielo una tale quantità di detriti E Blocca il sole per anni. Questo, unito all’abbassamento delle temperature, determinerà il collasso delle piante (incapaci di fotosintesi) e quindi il collasso degli animali; Prima gli erbivori e poi i carnivori che si nutrono di questi ultimi. Fortunatamente, il passaggio di 2024 MK il 29 giugno 2024 sarà solo un’ottima occasione per studiare in dettaglio il corpo celeste.