Centinaia di studenti indiani e stranieri fanno la fila per trovare lavoro presso Tim Hortons in Canada

Il video, diventato virale, evidenzia la crisi del lavoro e gli alti tassi di disoccupazione in Canada.

Decine di indiani e altri studenti stranieri in Canada sono stati visti mettersi in fila per cercare lavoro presso Tim Hortons, una famosa catena di caffè e fast food. Recentemente, Nishat, uno studente indiano a Toronto, ha condiviso un video di una lunga fila di candidati fuori da un punto vendita di Tim Hortons, evidenziando l’intensa competizione per il lavoro part-time tra gli studenti internazionali.

Nel video, il signor Nishat ha detto che era uno studente a Toronto e stava cercando un lavoro part-time per un mese. Anche se è arrivato alla fiera del lavoro 30 minuti prima dell’orario previsto, ha visto già una lunga fila di candidati. “Più di 100 studenti sono già venuti alla fiera del lavoro. Guardando la lunga fila, anche i bianchi nelle vicinanze sono rimasti scioccati quando hanno pensato a cosa diavolo sta succedendo qui”, ha detto.

Ha detto che i dipendenti di Tim Horton hanno raccolto i loro curriculum, hanno chiesto loro i loro orari e li hanno licenziati dicendo che avrebbero ricevuto una telefonata per un colloquio. Il signor Nishat si è poi recato in un’altra parte della città, abbastanza lontana da casa sua, per fare domanda per un lavoro in un altro negozio. ”Non so se troverò lavoro in nessuno dei due negozi. “Quindi questa è stata la mia giornata piena di difficoltà”, ha aggiunto.

“Tim Hortons Job Fair Aur Struggle Abhi Baaqi Hai Mere Dost”, ha scritto condividendo il video.

Guarda il video qui:

Un utente ha detto: “A causa dell’inutile sovraffollamento in Canada, è quasi impossibile trovare un lavoro per sopravvivere”. Un altro ha detto: “Impara l’edilizia, la manodopera qualificata, la riparazione o la guida di camion Il Canada ha la domanda per questi lavori”.

Un terzo ha scritto: “Sono passati 6 mesi e sto ancora cercando un lavoro part-time!” Un quarto ha detto: “Signora, non avevo mai realizzato quanto sia difficile la vita per gli studenti internazionali, che non hanno opportunità di lavoro”. Famiglia ricca.”

Un quarto ha aggiunto: “Questo non è il Canada in cui sono arrivato 8 anni fa. Era pieno di opportunità, di crescita e di ciò di cui sono fatti i sogni. Non conosco nemmeno più questo paese. Tutti avevano così tante opportunità di crescita e occupazione. Ho trovato un lavoro part-time nel giro di due settimane mentre studiavo E le storie che sento ora mi spezzano il cuore A tutti i futuri studenti che stanno pianificando di venire qui, per favore non fatevi ingannare, fate le vostre ricerche e poi fate il decisione.

