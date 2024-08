Avvocato di origine albanese nuota dall’Italia all’Albania • KosovaPress

Eva Pozo ha completato la nuotata di 92 chilometri e 34 ore dalle coste di Lecce (San Foca), nella penisola di Karaburuni, raggiungendo il territorio albanese nei pressi di Capo Jóhiza.

È stato un viaggio difficile per l’avvocato di origine albanese, che ha abbandonato la sfida a metà dello scorso anno a causa di complicazioni. Oggi Pozo ha completato il viaggio e ha dimostrato la sua forza fisica e psicologica. Si fermò solo brevemente per bere acqua e il viaggio proseguì. Non ci sono stati problemi durante le 34 ore di viaggio. Al momento del suo arrivo Eva non poteva parlare a causa della calcificazione in bocca causata dal sale, ma il suo stato di salute era molto buono.

Del suo viaggio ha scritto anche il primo ministro della Repubblica d’Albania Edi Rama. Ha detto attraverso una reazione su Facebook che Puzo ha presentato una storia impressionante con una forza fisica e psicologica straordinaria. /H/