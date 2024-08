Lo amano o lo odiano, ma tutti ne parlano: perché “La Casa de los Famosos” è così popolare?

Culiacán, Sen.- Casa delle Celebrità È un reality show internazionale Conversazioni monopolizzanti Tra la comunità. Puoi amarlo o puoi odiarlo, ma senza dubbio Sarai connesso In qualche modo con il software che ha Interpretazione psicologica.

Il reality show cerca di isolare le persone dal contatto sociale. 16 lettere Dalla comunità artistica, dai conducenti, attori, influencer, a qualsiasi personalità nota nella società. L’obiettivo è tenerli sotto costante sorveglianza 24 ore Oggi, durante Più di due mesi.

Nell’analisi di Linea direttaPsicoterapeuta Juan José Diaz Punti spiegati Psicologico Il che fa sì che questa realtà appaia un’attrazione per le persone.

Uno degli elementi più evidenti è Curiosità socialePerché sente di conoscere il programma Bisogno di conoscenza Cosa succede o cosa potrebbe succedere tra loro 16 personaggi diversi Situato all’interno di questa casa isolata.

Inoltre, in termini di psicologia, la forza dramma È una delle risorse Più utilizzato dai creativi In questo formato, poiché creano costantemente scenari indiretto Ciò che porta i partecipanti a Partecipa a scene drammaticheTra questi ci sono problemi, legami emotivi, disaccordi e questioni delicate nella società che finalmente giungono al termine Affascina gli spettatori.

Juan José Díaz capisce che per la società, “Mi sento in controllo” Dà una sensazione di coinvolgimento ai follower. Questo perché il coordinamento del progetto consiste nella presenza Possibilità di voto E ha decisor chi resta o viene escluso dal reality show, il che crea una sensazione di Potere al pubblicoalimentando la società in attesa.