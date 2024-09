Bangkok Post – Ancora denunce contro il primo ministro e il partito Pheu Thai

Il primo ministro Patongtarn Shinawatra e alcuni altri ministri del governo fanno un piccolo segno con il cuore con le mani durante la sessione fotografica ufficiale di gruppo sull’erba del Palazzo del Governo a Bangkok, il 7 settembre. (Foto: Nutthawat Wichieanbut)

Gli attivisti hanno presentato nuove denunce contro il primo ministro Paitongtarn Shinawatra e il suo partito Pheu Thai, per una festa nella provincia di Pathum Thani a giugno e per il piccolo gesto a forma di cuore che ha fatto per una foto in alta uniforme.

Nobaroj Wrashitutotikul si è recato lunedì presso l’ufficio della Commissione elettorale e ha chiesto alla commissione se il partito Pheu Thai dovesse essere sciolto per aver violato la legge che regola l’elezione dei consiglieri e degli amministratori locali. La legge vieta di organizzare un partito a favore di qualsiasi candidato.

La denuncia era legata a una cerimonia tenutasi per celebrare l’ordinazione del figlio del sindaco del distretto di Thanyaburi a Pathum Thani l’8 giugno. La leader del partito Pheu Thai, la signora Baitongtarn, e suo padre, l’ex primo ministro Thaksin Shinawatra, erano presenti alla cerimonia, che si è tenuta in un campo vicino all’ufficio municipale di Thanyaburi.

Le elezioni del 30 giugno sono state precedute dall’elezione del capo dell’Organizzazione dell’amministrazione provinciale di Pathum Thani, vinta dal candidato del partito Pheu Thai Charn Phuangvit. La Commissione elettorale ha ordinato la ripetizione delle elezioni.

Nel frattempo, il membro del partito Palang Pracharath Ruangkrai Likiwatana ha detto di aver chiesto alla commissione elettorale di scoprire se la signora Baitongtarn, il vice primo ministro e ministro della Difesa Phumtam Wichachai e il vice primo ministro e ministro dei trasporti Suriya Guangro Groangkit avevano violato l’etica facendo piccoli gesti a forma di cuore. Mentre indossava l’uniforme completa durante un servizio fotografico alla Government House il 7 settembre.

Il denunciante ha affermato di aver precedentemente presentato una denuncia simile all’Autorità nazionale anticorruzione.

Il ministro dell’Ufficio del Primo Ministro Chusak Sirinil del partito Pheu Thai ha detto che il team legale del partito prenderà provvedimenti contro i denuncianti che muovono accuse futili contro il partito. Ha aggiunto che tali accuse hanno portato i ministri a perdere tempo prezioso su questioni insignificanti invece di concentrarsi sul proprio lavoro.

Shusak ha aggiunto che i ministri del governo dovrebbero perdere i loro portafogli ministeriali se sono gravemente corrotti.