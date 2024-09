Cosa possono insegnarci le zone blu sulla salute [PODCAST]

Iscriviti Al podcast di KevinMD. Lui osserva Su YouTube. Giusto Su vecchi episodi!

Unisciti a noi per una conversazione con Michelle Tollefson, MD, specializzata in medicina dello stile di vita e ostetricia e ginecologia. Michelle condivide con noi le sue esperienze trasformative visitando la penisola di Nicoya in Costa Rica, una delle zone blu del mondo dove le persone vivono una vita più lunga e più sana. Esploreremo come le usanze di queste comunità si allineano con i principi della medicina dello stile di vita, il loro percorso di salute personale come sopravvissuto al cancro e il loro potenziale per la certificazione Blue Zone di rivoluzionare l’assistenza sanitaria.

Menzionato nella presentazione:

Ottieni la certificazione nella pratica della medicina dello stile di vita: https://lifestylemedicine.org/certification/

Partenariato Zone Blu: https://lifestylemedicine.org/blue-zones-partnership/

Michelle Tollefson È un medico specializzato in medicina dello stile di vita e in ostetricia e ginecologia.

L’articolo di KevinMD, “Rilevamento delle zone blu: l’esperienza di prima mano di un medico” discute questo articolo.

