Barack Obama: stendere il tappeto per Harris

Barack Obama ha provocato un terremoto alla convention del Partito Democratico, facendo capire chiaramente che gli Stati Uniti sono pronti ad accogliere un nuovo presidente, Kamala Harris. Cosa ha detto di Biden e Trump?

esattamente 20 anni dal suo primo discorso alla Convention DemocraticaQuando era in corsa per diventare il prossimo senatore dell’Illinois, Barack Obama questa volta aveva una missione diversa. Convincere l’America della sua disponibilità a scrivere la storia e aprire un nuovo capitolo storico con Kamala Harris come presidente.

L’ex presidente degli Stati Uniti è salito sul palco e si è rivolto ai democratici che lo hanno accolto con applausi e applausi, spiegando:

“L’America è pronta per la presidente Kamala Harris”.

Per aggiungere: “Kamala Harris è pronta per questo lavoro. È una persona che ha trascorso tutta la sua vita a lottare per coloro che hanno bisogno di essere ascoltati”.

Ha anche modificato il suo vecchio logo Sì, possiamo Al candidato Harris che lo conferma Sì, puoiCiò prima delle elezioni previste per il prossimo novembre.

Obama ha promesso ai democratici che Harris si “concentrerà sui vostri problemi” e “non si limiterà a soddisfare le esigenze dei suoi elettori”.

Ha sottolineato che eleggere Harris e Welch non sarebbe facile. “Il nostro compito è convincere la gente che la democrazia può davvero funzionare e Kamala lo capisce”.

Sottolineatelo La sua storia da procuratore Chi ha dato la caccia alle grandi banche e ai criminali: “Dopo la crisi dei mutui subprime, io e la mia amministrazione abbiamo fatto pressione per garantire che i proprietari ricevessero un accordo equo”.

“Non prendete in giro Trump. Votate”

Ad un certo punto, quando Obama ha indicato Trump, la folla ha iniziato a fischiare il candidato repubblicano, con l’ex presidente degli Stati Uniti che li invitava a rispondere con il loro voto: “Non sto scherzando. Basta votare.”

Poi Trump lo ha detto “Per lui il potere non è altro che un mezzo per raggiungere i suoi obiettivi.”

“Ha ucciso un accordo bipartisan sull’immigrazione che avrebbe contribuito a proteggere il nostro confine meridionale perché credeva che cercare di risolvere il problema avrebbe danneggiato la sua campagna”. Ha aggiunto.

“Non sembra importargli se altre donne perdono la loro libertà riproduttiva, perché ciò non influenzerà la sua vita.”



L’ex presidente Barack Obama parla durante la Convenzione nazionale democratica martedì 20 agosto 2024 a Chicago. (AP Photo/Paolo Sancia)



AP Photo/J. Scott Applewhite

L’ha detto anche lui Donald Trump “non riesce a dormire” per la difficile situazione degli americani.

“Il film parla di un miliardario di 78 anni che non ha smesso di lamentarsi dei suoi problemi da quando è sceso dalla scala mobile dorata.” maschio. “Va avanti all’infinito.”

“Qualche giorno fa, ho sentito qualcuno paragonare Trump al vicino che continua a far funzionare il soffiatore per foglie fuori dalla finestra ogni minuto di ogni giorno.” Dice.

“Biden è una delle mie migliori decisioni.”

Dopo aver detto ““Il testimone è passato” tra Biden e Harris E come “Ora tocca a tutti noi lottare per l’America in cui crediamo”. Ha aggiunto come “Nonostante tutta l’incredibile energia che siamo stati in grado di generare nelle ultime settimane, questa rimarrà una battaglia ardua in un Paese profondamente diviso”.

Poi ha indicato Joe Biden e lo ha detto Chiedergli di diventare vicepresidente è stata una delle sue migliori decisioni. Il giorno prima, lo stesso Biden aveva detto qualcosa di simile su Harris.

“La storia ricorderà Joe Biden come un presidente che ha difeso la democrazia in un momento di grande pericolo”. Conclusioni sulla gestione dell’epidemia.

Michelle Obama: “La speranza sta tornando”

Prima di Barack Obama, i democratici parlavano già Michelle ObamaDetto:

“La speranza è tornata. C’è qualcosa di magico e meraviglioso nell’aria.” Ha assicurato alla signora Obama, un volto noto del Partito Democratico molto popolare a Chicago: “È il potere contagioso della speranza”. Ha spiegato.

Michelle Obama ha detto ai democratici che non dovrebbero “dimenticare ciò contro cui ci confrontiamo” mentre la campagna Harris-Walz guadagna slancio.

“Non importa quanto ci sentiamo bene stasera, domani o dopodomani, questa sarà una battaglia dura, quindi non possiamo essere i nostri peggiori nemici.”

Aggiunge che “non possiamo iniziare a torcerci le mani” o “assecondare le nostre paure” sulla possibilità che Harris possa essere eletto.

L’ho tradito TrumpChi dice di “ha fatto tutto il possibile per far sì che la gente avesse paura di noi”.

“La sua visione limitata e ristretta del mondo lo faceva sentire minacciato dalla presenza di due persone molto laboriose, molto intelligenti e di successo che erano anche nere”, dice, riferendosi a lei e a Barack Obama.

Alla fine, Trump è stato accusato di questo “Perpetua bugie razziste e misogine come sostituto di idee reali”.