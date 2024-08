Spalletti: “Serve un’Italia all’altezza della storia”

Luciano Spalletti attendeva con impazienza la partita decisiva dell’Italia contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni a Euro 2024, sottolineando come la sua squadra si era preparata per la partita con “piena fiducia”.

La Nazionale italiana dovrà vincere le ultime due partite di qualificazione contro Macedonia del Nord e Ucraina per riservarsi automaticamente un posto agli Europei della prossima estate in Germania. Un fallimento lascerebbe la squadra di Spalletti ai playoff.

L’Ucraina attualmente guida l’Italia con tre punti di vantaggio nel Gruppo C, ma ha giocato una partita in più. Se l’Italia dovesse vincere sulla Macedonia del Nord, avrà tutto in gioco contro la squadra di Serhii Rebrov nell’ultima partita di qualificazione del 20 novembre.

Intervenuto a Sky Sports Italia tramite TMW, Spalletti ha parlato innanzitutto dello stato d’animo di Coverciano in vista della partita dell’Italia contro la Macedonia del Nord.

“Siamo professionisti e dobbiamo scrivere la nostra storia attraverso queste partite. Costruiremo l’immagine che avremo nel mondo grazie a questi risultati.

Ha aggiunto: “Ci siamo preparati molto bene e abbiamo un’ottima squadra a nostra disposizione, quindi ci prepariamo per queste partite con piena fiducia”. Dopo aver giocato ad alcuni giochi, abbiamo già una struttura di base per iniziare.

Ha parlato del percorso degli Azzurri fino alle qualificazioni a UEFA Euro 2024 e di cosa sarebbe potuto andare diversamente.

Ha aggiunto: “Dovevamo ottenere un buon risultato anche nelle partite precedenti in Macedonia del Nord, avremmo potuto fare qualcosa di più, ma anche questa vittoria non avrebbe cambiato la situazione.

«Qualcosa poteva cambiare la partita a Wembley, ma lì abbiamo affrontato un’ottima squadra inglese. C’è l’abitudine a giocare queste partite e, anche se il torneo è stato breve, abbiamo portato a casa alcune cose».

L’allenatore italiano ha parlato di cosa dovrebbero dimostrare i suoi giocatori contro la Macedonia del Nord.

“Serve un’Italia all’altezza della sua storia e della modernità del gioco, serve un’Italia con personalità forti e giocatori che sappiano gestire queste situazioni.

“Dobbiamo dimostrare dove siamo nel nostro mondo, dobbiamo rafforzare la nostra idea di calcio e poi dobbiamo essere pronti a fare qualsiasi cosa per la nostra nazione.

Infine Spalletti ha parlato di cosa Chiesa porterà alla Nazionale italiana.

“Tante cose. Ha questa capacità, sa battere l’avversario e segnare. Ha una personalità di altissimo livello, è un riferimento per la nostra Nazionale e siamo molto contenti di averlo.