Binance annuncia il supporto per queste due altcoin! Attenzione al 20 marzo, quando le transazioni verranno interrotte! › Quintwork

Scambio gigante di criptovaluta BinanceHa annunciato che supporterà i prossimi aggiornamenti di rete e gli hard fork di Polygon (MATIC) e Cosmos (ATOM) per offrire un'esperienza utente senza interruzioni. Sebbene gli aggiornamenti e gli hard fork per entrambe le reti siano previsti per il 20 marzo 2024, Binance ha dichiarato che verranno adottate le misure necessarie per facilitare la transizione rendendola senza intoppi.

Le operazioni di deposito e prelievo di token saranno temporaneamente sospese

a coste Si prevede che l'aggiornamento della rete e l'hard fork avranno luogo all'altezza del blocco 54.876.000, ovvero intorno alle 09:00 UTC del 20 marzo 2024. Di conseguenza, Binance sospenderà temporaneamente depositi e prelievi per altri token, in particolare MATIC, sulla rete Polygon a partire da 08:00:00 CET dello stesso giorno.

Allo stesso modo, si prevede che l'aggiornamento della rete Cosmos e l'hard fork avvengano all'altezza del blocco 19.639.600, ovvero alle 13:27 UTC circa del 20 marzo 2024. Binance aprirà il 20 marzo 2024, a partire dalle 12:30 CEST circa. Universo Sospenderà temporaneamente depositi e prelievi di altri token, in particolare ATOM, sulla sua rete.

Il commercio continuerà inalterato da questo processo

Binance ha annunciato che i depositi e i prelievi di token saranno temporaneamente sospesi, ma entrambi Matico per lui mais Ha dichiarato che le operazioni commerciali della società continueranno senza essere influenzate dal processo. Scambio di criptovaluta Ha assicurato agli utenti che soddisferà tutti i requisiti tecnici per gli aggiornamenti per garantire una transizione graduale per tutti gli utenti.

Una volta che le reti aggiornate saranno stabili, Binance riavvierà i depositi e i prelievi di token su entrambe le reti. Non verranno fatti ulteriori annunci in merito a questo argomento e agli utenti Aggiornamenti di retePuò aspettarsi di riprendere le operazioni una volta implementato con successo il suo hard fork.

In generale, Binance Network si aggiorna da Polygon, Cosmos e Forcella solidaIl supporto che fornisce a s fa parte del suo impegno nel fornire ai propri utenti un'esperienza di trading affidabile ed efficiente seguendo da vicino gli sviluppi nell'ecosistema delle criptovalute.

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo non costituiscono un consiglio di investimento. Gli investitori dovrebbero essere consapevoli che le criptovalute comportano un’elevata volatilità e quindi rischi, e dovrebbero condurre le proprie transazioni in linea con le proprie ricerche.