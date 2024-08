Bitcoin per un valore di 60,9 milioni di dollari bloccati su Babylon da Happy Coin News

Happycoin.club – Nel giro di poche ore dal lancio della piattaforma Babylon Bitcoin Saging, al tasso attuale sono stati bloccati 60,9 milioni di dollari.

Il 22 agosto gli sviluppatori Babylon di Babylon Labs hanno annunciato l’inizio della prima fase del progetto di staking di Bitcoin e hanno raggiunto molto rapidamente il numero massimo consentito di monete bloccate, che ammontava a 1.000 BTC. A questo proposito possiamo affermare con certezza che la prima fase di test del sistema ha suscitato grande interesse da parte dei membri della comunità delle criptovalute ed è stata completata con successo.

La popolarità di Babylon è dovuta al fatto che questo servizio consente di bloccare bitcoin in cambio di una ricompensa per l’elaborazione delle transazioni nelle reti di criptovaluta che operano sulla base del protocollo di consenso PoS. Allo stesso tempo, gli staker bloccano le monete per un certo periodo, non trasferendole su un portafoglio crittografico di terze parti, ma nel proprio negozio di criptovaluta utilizzando uno script. Pertanto, i detentori di valuta non rischiano di perdere i propri risparmi.

Nell’ambito della prima fase del test Babel, le parti interessate non vengono compensate. Durante la prossima fase di test, i dipendenti della startup lanceranno una blockchain basata su PoS e inizieranno a trasferire i profitti alle persone che hanno bloccato BTC.

Più di 12.000 persone hanno utilizzato il servizio Babylon, quindi a causa dell’elevato numero di transazioni, i guadagni orari dei minatori sono aumentati da 0,5 a 60 BTC e la commissione media di elaborazione delle transazioni è aumentata da 0,74 $ a 7,66 $.

Aumento dei profitti per i minatori Bitcoin grazie al lancio di Babel

