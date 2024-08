Immagine di Hubble che mostra il centro della Galassia del Triangolo

Una delle galassie a spirale più famose in astronomia, la Galassia del Triangolo è una delle vicine più vicine alla nostra Galassia e il suo nucleo è stato catturato nei minimi dettagli dal telescopio spaziale Hubble.

Conosciuta anche come Messier 33, la Galassia del Triangolo è la 33a voce del famoso catalogo di oggetti del cielo profondo di Messier ed è il terzo membro più grande del Gruppo Locale di galassie, dopo la Galassia di Andromeda e la Via Lattea.

Immagine del telescopio spaziale Hubble che mostra il centro della galassia del triangolo. Clicca sull’immagine per ingrandirla. Crediti immagine: NASA, ESA, M. Boyer (Space Telescope Science Institute), J. Dalcanton (Università di Washington); Responsabile: Gladys Cooper (NASA/Università Cattolica d’America)

La Galassia del Triangolo e la formazione stellare

La Galassia del Triangolo è caratterizzata da un’elevata formazione stellare, con un numero di stelle 10 volte superiore a quello della Galassia di Andromeda.

Questo è anche un esempio molto elegante e preciso di galassia a spirale con bracci ben definiti, che secondo gli astronomi indica che non è attualmente soggetta a disturbi gravitazionali dovuti alle interazioni con le galassie vicine.

La capacità della galassia M33 di formare stelle è dovuta al fatto che contiene molto gas e polvere cosmica: ingredienti essenziali per la formazione di nuove stelle.

Contiene le cosiddette regioni H-II, che sono nubi di idrogeno ionizzato che alimentano la formazione stellare.

Gli astronomi affermano che ci sono prove che le stelle di massa elevata si formano a seguito di collisioni tra massicce nubi molecolari nella Galassia del Triangolo.

L’immagine allegata mostra una vista di Hubble del centro della Galassia del Triangolo. Clicca sull’immagine per ingrandirla. Crediti immagine: NASA, ESA, M. Boyer (Space Telescope Science Institute), J. Dalcanton (Università di Washington), Osservatorio dell’Europa sudorientale; Responsabile: Gladys Cooper (NASA/Università Cattolica d’America)

Questa immagine presa dal telescopio spaziale Hubble mostra il centro della Galassia del Triangolo e mostra le nubi di idrogeno ionizzato in rosso.

Attraverso le nuvole ci sono vicoli oscuri di polvere cosmica.

E se pensi che questa immagine sembri un po’ sgranata per essere un’immagine di Hubble, questi “grani” sono in realtà innumerevoli stelle.

Il telescopio spaziale Hubble è così potente che può vedere le singole stelle nella Galassia del Triangolo, anche se la galassia è distante 2,73 milioni di anni luce dalla Terra.

Immagine del telescopio spaziale Hubble della Galassia del Triangolo, pubblicata nel 2019. Clicca sull’immagine per ingrandirla. Crediti immagine: NASA, ESA e M. Durbin e J. Dalcanton e BF Williams (Università di Washington)

Il destino ultimo del triangolo

Il Triangolo è una rarità perché è una “galassia a disco puro”, il che significa che non ha un buco nero supermassiccio al centro e nessun rigonfiamento centrale concentrato di stelle.

Tuttavia, il destino finale della Galassia Triangolare potrebbe essere simile al nostro.

Si prevede che in futuro la Via Lattea entrerà in collisione con la Galassia di Andromeda e questo evento è noto come collisione Andromeda-Via Lattea.

Gli astronomi ritengono che la Galassia del Triangolo possa essere in rotta di collisione con la Galassia di Andromeda e la Via Lattea, il che significa che la sua forma incontaminata non durerà per sempre.

