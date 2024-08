Home » Recensione del prodotto Black Legend: Wukong stabilisce un record con 2,2 milioni di giocatori simultanei in meno di 24 ore su Steam! Recensione del prodotto Black Legend: Wukong stabilisce un record con 2,2 milioni di giocatori simultanei in meno di 24 ore su Steam! 0 Views Save Saved Removed 0

Liputan6.com, Giacarta – Black Myth: Wukong, il tanto atteso gioco di Game Science, ha immediatamente attirato l’attenzione con il numero di giocatori simultanei che hanno raggiunto i 2,2 milioni in meno di 24 ore dopo la sua uscita globale il 20 agosto 2024. Questo risultato è davvero impressionante, considerando che Black Myth: Wukong è un gioco Giocatore singolo Che non ha funzionalità multiplayer online. In base al monitoraggio effettuato dal team Tekno Liputan6.com sulla pagina SteamDB fino alle 21.00 WIB, questo gioco si è classificato secondo dietro PUBG: Battlegrounds, che ha registrato 3.257.248 giocatori simultanei. Poiché il numero di giocatori continua ad aumentare, è probabile che Black Myth: Wukong prenderà presto il primo posto da PUBG nei prossimi giorni. Ora, questo gioco ha superato Palworld, a cui giocano simultaneamente 2.101.867 giocatori. Questo successo è la prova del forte fascino di Game Science, adattato dalla leggendaria storia Viaggio in Occidente. READ 30 migliori Sciarpa Cashmere Uomo da acquistare secondo gli esperti

Lo sviluppatore Black Myth ha dichiarato: Wukong attualmente non soddisfa gli standard di qualità che l’azienda si aspetta per la console.

Purtroppo al momento non c’è certezza su quando questo gioco sarà disponibile sulla piattaforma Xbox. I giocatori della console Microsoft devono ancora attendere ulteriori annunci da parte dello sviluppatore in merito ai piani per lanciare questo gioco su Xbox Series S|X.