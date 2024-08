Navpratibha alta. Davadipar è primo nel concorso del festival di teatro scientifico a livello di Goregaon taluka

Goregaon, 19 anni:– Goregaon Taluka Level Science Drama Festival 2024 25 Concorso organizzato da SJT Dist. W. Il liceo si è tenuto a Goregaon il 16 agosto. Questo festival teatrale è stato inaugurato sotto la presidenza del responsabile dell’estensione educativa D. T. Cowley e alla presenza dell’ufficiale dell’estensione educativa H.M Bubchi e di tutte le persone che lavorano al Gotsadan Goregaon Centre. Responsabile dell’orientamento educativo D.T. Spiegando l’importanza del Festival del Teatro della Scienza nel suo discorso presidenziale, Cawley ha affermato che se il gusto per la scienza verrà creato tra gli studenti attraverso questi mezzi, la loro paura sarà eliminata.

Al festival teatrale hanno partecipato 23 squadre concorrenti provenienti da varie scuole taluk. Le suddette squadre in gara hanno presentato con l’ausilio di mezzi audiovisivi un dramma scientifico basato sull’argomento selezionato. Il docente-esaminatore Ku.A. UN. Si sono esibiti Gotmare, R.Y.Gajbhiye e N.D.Rathod. Secondo i risultati del festival teatrale, il team della Navapratibha High School Davadipar ha vinto il primo posto, mentre il secondo e il terzo posto sono andati al team di MCP Convent Goregaon e Sh.JT J.P. Il team della Goregaon High School è stato selezionato per rendere il programma un successo. Il personale di Goregaon, così come tutto il personale interessato e altro personale del Group Center Goregaon, hanno fornito un prezioso supporto. Il coordinatore della sessione Omprakash Thackeray ha svolto il compito mentre il coordinatore della sessione Sunil Thakur ha pronunciato il discorso di ringraziamento.