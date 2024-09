All’IBC 2024 di Amsterdam, è stato presentato Blackmagic Design Blackmagic Camera per Android 1.3 Ciò aggiunge il supporto per la registrazione del timecode con clip, decompressione patch, registrazioni con frame rate più elevato sui telefoni Pixel, registrazione a bassa velocità e registrazione time-lapse, nonché supporto per Samsung Flip, Fold 5/6 e Xiaomi 13T.

Cosa c’è di nuovo?

Supporto per la registrazione del timecode tramite clip.

Supporto per la compressione delle lenti anamorfiche.

Supporto per registrazioni con framerate più elevato sui dispositivi Pixel.

Supporto per la registrazione a bassa velocità.

Supporto per la registrazione time-lapse.

Supporto per regolare il guadagno audio.

Supporto per dispositivi pieghevoli: Samsung Flip 5/6, Samsung Fold 5/6.

Supporto per Xiaomi 13T.

Miglioramenti generali delle prestazioni e della stabilità