Sondaggi d’opinione sulle elezioni americane del 2024: chi è in vantaggio?

Gli elettori negli Stati Uniti si recheranno alle urne il 5 novembre per eleggere il loro prossimo presidente. Inizialmente le elezioni dovevano essere una ripetizione delle elezioni del 2020, ma sono state ribaltate a luglio quando il presidente Joe Biden ha concluso la sua campagna e ha appoggiato il vicepresidente Kamala Harris. La grande domanda ora è: il risultato significherà un secondo mandato per Donald Trump o la prima donna presidente degli Stati Uniti? Con l’avvicinarsi del giorno delle elezioni, monitoreremo i sondaggi per vedere come la campagna sta influenzando la corsa per la Casa Bianca.

Cosa dicono i sondaggi sul vincitore del dibattito?

Più di 67 milioni di persone hanno assistito al dibattito tra Harris e Trump in Pennsylvania il 10 settembre. Ma cosa ci dicono i sondaggi sul vincitore? UN Sondaggio Reuters/Ipsos I risultati di un sondaggio di interesse nazionale hanno mostrato che il 53% degli elettori registrati che hanno sentito qualcosa sul dibattito hanno detto che Harris ha vinto mentre il 24% ha detto che Trump ha vinto. I risultati hanno anche indicato che Harris era cinque punti avanti rispetto alla rivale nazionale, dal 47% al 42%, in aumento dal 45% al ​​41% di agosto. UN Sondaggio YouGov Un sondaggio Pew negli Stati Uniti ha riscontrato risultati simili, con il 55% dei partecipanti al dibattito che ha affermato che Harris ha vinto e il 25% che ha affermato che Trump ha vinto. Tuttavia, il sondaggio non ha riscontrato alcun cambiamento nelle intenzioni di voto, poiché Harris ha mantenuto lo stesso divario tra il 46% e il 45% come prima del dibattito. READ Le notizie sulle funzionalità della fotocamera di punta del Samsung Galaxy S25 Ultra hanno iniziato a circolare online Anche per Harris non c’è stato alcun impatto Sondaggio d’opinione mattutino Su 3.300 probabili elettori, il suo vantaggio è compreso tra il 50% e il 45%, anche se Trump è sotto di un punto rispetto al 46% nel sondaggio pre-dibattito. I dati di cui disponiamo al momento suggeriscono che, sebbene la maggior parte di coloro che hanno assistito al dibattito ritenessero che Harris fosse la vincitrice, la sua prestazione potrebbe non tradursi necessariamente in più voti perché molti americani hanno già deciso chi sostenere.

Chi è in testa nei sondaggi d’opinione nazionali?

Nei mesi precedenti la decisione di Biden di ritirarsi dalla corsa, i sondaggi lo mostravano costantemente in svantaggio rispetto all’ex presidente Trump. Sebbene all’epoca questa fosse un’ipotesi, molti sondaggi indicavano che Harris non se la sarebbe cavata molto meglio. Ma la competizione si è intensificata dopo l’inizio della sua campagna elettorale, e lei ha ottenuto uno stretto vantaggio sulla rivale nella media nazionale dei sondaggi, che da allora ha mantenuto. Di seguito sono riportate le ultime medie nazionali dei sondaggi per i candidati, arrotondate al numero intero più vicino.

Nel grafico di monitoraggio dei sondaggi riportato di seguito, le linee di tendenza mostrano come queste medie sono cambiate da quando Harris è entrato in gara, mentre i punti mostrano la diffusione dei risultati dei sondaggi individuali.

Sebbene questi sondaggi nazionali siano un’utile guida sulla popolarità di un candidato in tutto il paese, non sono necessariamente un modo accurato per prevedere l’esito di un’elezione. Questo perché gli Stati Uniti utilizzano il sistema del collegio elettorale, in cui a ogni stato viene assegnato un numero di voti che corrisponde all’incirca alla dimensione della sua popolazione. Il numero totale di voti del collegio elettorale in palio è 538, quindi un candidato deve ricevere 270 voti per vincere. READ 30 migliori Vestiti Halloween Ragazza da acquistare secondo gli esperti Ci sono 50 stati negli Stati Uniti, ma poiché la maggior parte di essi vota quasi sempre per lo stesso partito, la realtà è che sono solo pochi stati in cui entrambi i candidati hanno la possibilità di vincere. Questi sono luoghi in cui le elezioni verranno vinte o perse e sono conosciuti come stati campo di battaglia.

Chi vince negli stati altalenanti?

In questo momento, i risultati dei sondaggi sono molto vicini nei sette Stati indecisi, rendendo difficile sapere chi sia veramente in testa alla corsa. Ci sono meno sondaggi statali rispetto a quelli nazionali, quindi abbiamo meno dati con cui lavorare e ogni sondaggio ha un margine di errore, il che significa che i numeri possono essere più alti o più bassi. Recenti sondaggi d’opinione indicano che la differenza tra i candidati in diversi Stati è inferiore a un punto percentuale. Tra questi c’è anche la Pennsylvania, che è di grande importanza perché ha il maggior numero di voti elettorali disponibili, facilitando così al vincitore il raggiungimento dei 270 voti richiesti.

Pennsylvania, Michigan e Wisconsin erano roccaforti democratiche prima che Trump le facesse diventare rosse nel tentativo di vincere la presidenza nel 2016. Biden ne ha ripreso il controllo nel 2020, e se Harris riuscirà a fare lo stesso quest’anno, sarà sulla buona strada per vincere il elezione. A dimostrazione di come la corsa sia cambiata da quando Harris è diventato il candidato democratico, il giorno in cui Joe Biden ha abbandonato la corsa era dietro Trump in media di circa cinque punti percentuali in questi sette stati indecisi. READ 30 migliori Lampada Da Terra Salotto Design da acquistare secondo gli esperti

Come vengono create queste medie?

I numeri che abbiamo utilizzato nei grafici sopra sono medie generate da 538 sito di analisi dei sondaggi538, parte della rete di notizie americana ABC News. Per creare questi dati, 538 raccoglie dati da sondaggi individuali condotti da diverse società di sondaggi a livello nazionale e negli stati indecisi. Nell’ambito del suo controllo di qualità, 538 include solo sondaggi di aziende che soddisfano determinati criteri, come la trasparenza su quante persone hanno intervistato, quando è stato condotto il sondaggio e come è stato condotto (telefonate, SMS, Internet, ecc.) . Puoi leggere di più sulla metodologia 538 Qui.

Possiamo fidarci dei sondaggi d’opinione?

In questo momento, i sondaggi mostrano che Kamala Harris e Donald Trump sono distanti solo pochi punti percentuali a livello nazionale e negli stati indecisi – e quando la corsa è così serrata, è molto difficile prevedere i vincitori. I sondaggi hanno sottostimato il sostegno a Trump nel 2016 e nel 2020. Le società di sondaggi cercheranno di risolvere questo problema in diversi modi, incluso come far sì che i loro risultati riflettano la composizione della popolazione votante. È difficile ottenere questi aggiustamenti nel modo giusto, e i sondaggisti devono ancora fare ipotesi plausibili su altri fattori come chi andrà effettivamente a votare il 5 novembre.

Scritto e prodotto da Mike Hills e Libby Rogers. Progettato da Joey Roxas.

