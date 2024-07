Blocco intelligente per telefoni Android, 12 luglio 2024

Con questa funzione puoi selezionare posizioni specifiche in cui il tuo telefono non mostrerà mai il codice di sblocco o la schermata di blocco. Quando ti rechi in quella posizione specifica, il telefono verrà sbloccato utilizzando il sensore GPS.

Gli utenti Google possono utilizzare la funzione Smart Lock su dispositivi Android, Chromebook, browser Chrome e alcune app. La serratura intelligente può essere utilizzata senza PIN o codice di accesso. Sono disponibili tre opzioni per abilitare la funzione Smart Lock.

Riconoscimento del corpo: se hai già sbloccato il telefono, ogni volta che tieni o tieni il telefono,

Poi si aprirà. Non è necessario sbloccarlo nuovamente finché non si ripone il telefono in tasca.

Luoghi attendibili: con questa funzione puoi designare luoghi specifici in cui il tuo telefono non mostrerà mai il codice di sblocco o la schermata di blocco. Quando ti rechi in quella posizione specifica, il telefono verrà sbloccato utilizzando il sensore GPS.

Dispositivo attendibile: per alcuni dispositivi Bluetooth (dispositivi attendibili) (smartwatch, cuffie, ecc.), la schermata di blocco del telefono verrà sbloccata automaticamente (metodo alternativo). Questo è il motivo per cui è necessario selezionare in anticipo il dispositivo attendibile.

Come attivare Smart Lock

Vai al menu delle impostazioni dello smartphone. Quindi vai alla scheda Password e sicurezza.

Fare clic sull’opzione Sicurezza del sistema. Tocca l’opzione SmartLock nella scheda Sicurezza dispositivo. Inserisci la password della schermata di blocco. Quindi seleziona la scheda Rilevamento presenza corporea e attiva la scheda Rilevamento presenza corpo. Seleziona l’opzione Luoghi attendibili nella pagina precedente.

Torna alla pagina precedente e seleziona l’opzione Dispositivo attendibile. Seleziona l’opzione Aggiungi dispositivo attendibile nella pagina precedente per aggiungere un dispositivo attendibile. Una volta completata la configurazione, la funzione SmartLock sarà abilitata sul tuo smartphone Android.