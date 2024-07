UFFICIALE – Il fuoriclasse dell’Italia Under 21 arriva al Lugano dall’Inter

L’ala Mattia Zanotti è passata dall’Inter con un contratto a tempo indeterminato al club svizzero del Lugano.

Lo conferma un comunicato ufficiale di Logano, via Notizie dall’Inter.

Zanotti, nazionale Under 21 dell’Italia, ha trascorso la scorsa stagione in prestito al San Gallo nella Super League svizzera.

Il nazionale italiano Under 21 ha vissuto la sua prima esperienza nel calcio senior.

Zanotti ha collezionato 34 presenze con il San Gallo, segnando tre gol e assistendo altri cinque.

Prima della scorsa stagione, Zanotti era cresciuto nelle giovanili dell’Inter.

Il 21enne ha giocato fino al livello giovanile o Under 19 per i Nerazzurri. Ha avuto anche l’opportunità di esordire in prima squadra sotto la guida dell’Inter di Simone Inzaghi.

Ma la scorsa stagione è stata molto importante per la crescita di Zanotti.

La stagione ha visto il giovane terzino giocare a livello di Premier League come giocatore titolare.

UFFICIALE – Mattia Zanotti arriva a titolo definitivo dall’Inter al Lugano

È stato un altro club della Super League svizzera a fare un’offerta per ingaggiare Zanotti.

C’è stato un interesse anche da parte della Serie A. Per esempio, Genova Secondo quanto riferito, il club avrebbe preso in considerazione il giovane terzino come parte di una potenziale offerta per il portiere Josep Martinez.

E Sampdoria E anche loro stavano attenti.

Zanotti resterà però in Svizzera.

Il Lugano ha notato la prestazione della giovane ala la scorsa stagione con il San Gallo, e il club ha concluso un accordo per firmare un contratto con il 21enne.

Il Lugano ha ufficializzato l’arrivo di Zanotti, a titolo definitivo e non in prestito.

La squadra svizzera non ha confermato la cifra pagata per ingaggiare Zanotti.

Tuttavia, i rapporti indicano che ca €1.5 milioni.

Inoltre, secondo quanto riferito, l’Inter riceverà una percentuale di qualsiasi commissione di trasferimento che il Lugano potrebbe ricevere in caso di vendita di Zanotti in futuro.