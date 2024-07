Bonucci sostiene che l’esperienza avrebbe aiutato l’Italia a Euro 2024

Bonucci sostiene che l’esperienza avrebbe potuto aiutarlo Italia A Euro 2024

Juve La leggenda italiana Leonardo Bonucci ha indicato che la sua esperienza potrebbe aver aiutato la nazionale italiana Euro 2024 Quest’estate, però, ammette che “una persona” non sempre fa la differenza.

Il 37enne, che ha annunciato il suo ritiro alla fine della stagione 2023-24, puntava a un posto nella squadra del Campionato Europeo a inizio stagione, ma ammette che con il tempo è diventato un obiettivo meno realistico è andato avanti.

Bonucci ha lasciato la Juventus per la seconda volta nell’estate del 2023, suggellando il suo passaggio ai nuovi arrivati ​​della Champions League. Unione BerlinoMa prima era riuscito a partecipare solo a 10 partite in tutte le competizioni. Rescissione del contratto a metà stagione.

Da lì è approdato al Fenerbahce nella Super League turca, dove ha trovato minuti più costanti in prima squadra, ma non è bastato a guadagnargli la convocazione nell’Italia di Luciano Spalletti.

Bonucci ritiene che l’esperienza avrebbe potuto aiutare l’Italia

Ne ha parlato in un’intervista speciale con Modificare i record della stanzaBonucci ha detto che la convocazione nella Nazionale italiana per l’Europeo “è stata la cosa che mi ha spinto a continuare quest’anno. Era un obiettivo, ma con il passare del tempo e con il cambio di allenatore ho capito che il la possibilità (di andare agli Europei 2024) potrebbe non esistere più.”

“Ovviamente, quando vedi i tuoi fratelli e compagni di squadra con cui hai combattuto prima, ti viene voglia di dire: ‘avrei potuto aiutarli’. Non importa se ci fosse stato un individuo, avrei potuto aiutarli con l’esperienza, ma cose Appena successo.”