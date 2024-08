Brendan Fraser e Jane Moore sono in vacanza sull’isola di Ischia

Brendan Fraser e Jane Moore erano in vacanza sull’isola d’Ischia

La vacanza di Brendan Fraser e Jane Moore sull’isola di Ischia in Italia aveva un duplice scopo. Sì, è stato rilassante e lavorativo. Questo perché l’attore è stato premiato all’Ischia World Film Festival.

“Siamo orgogliosi di accogliere Isiah Brendan Fraser, il grande artista e uomo simbolo del Rinascimento”, ha affermato Pascal Vidomini, fondatore e produttore del festival. Per The Hollywood Reporter.

La star e la sua fidanzata si sono goduti il ​​sole che scaldava la sabbia della lussureggiante isola vulcanica. Ad un certo punto hanno “rinunciato” alla meravigliosa vista della costa e si sono rinfrescati nell’acqua di mare. Dopo una romantica nuotata, i due sono tornati in spiaggia.

La star e la sua ragazza si sono goduti la sabbia riscaldata dal sole sulla lussureggiante isola vulcanica / Profimedia Images

L’esclusivo costume da bagno indossato dalla fidanzata dell’attore ha attirato tutta l’attenzione

Nelle foto scattate dai paparazzi si vede che Jane Moore ha scelto un costume da bagno a due pezzi blu. Gli innamorati indossavano occhiali da sole mentre nuotavano nelle splendide acque del Mar Tirreno.

Brendan Fraser è andato in spiaggia indossando pantaloncini verdi e un berretto da baseball nero. Come mostrano le ultime foto, ha perso la battaglia dei chili. Tuttavia non sembra sottolineare questo aspetto. In passato l’attore ha sofferto molto a causa della sua dieta e si è ammalato. In una precedente intervista, l’attore ha raccontato come ha influenzato il suo cervello dopo la dieta.