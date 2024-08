Gaza: Türkiye si unisce alla richiesta del Sudafrica davanti alla Corte internazionale di giustizia

– Türkiye si unisce alla richiesta del Sudafrica davanti alla Corte internazionale di giustizia Mercoledì una delegazione turca ha visitato L’Aja, affermando l’impegno del suo paese nella causa intentata dal Sudafrica contro Israele, accusato di aver commesso un “genocidio” a Gaza.

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha giustificato la decisione di aderire alla richiesta del Sudafrica affermando che la Turchia attribuisce “una certa importanza alla risoluzione della questione palestinese nel quadro della legge e della giustizia”. Agenzia di stampa francese

Mercoledì la Turchia si è unita alla causa del Sudafrica contro Israele davanti alla Corte internazionale di giustizia per la sua presunta violazione della Convenzione sul genocidio del 1948, in un contesto di crescente tensione.

Una delegazione di parlamentari turchi, accompagnata dall’ambasciatore turco nei Paesi Bassi, si è recata a questo scopo all’Aia (Paesi Bassi), dove si tiene la Corte internazionale di giustizia, secondo quanto ha riferito la televisione pubblica turca TRT, che ha seguito l’evento in diretta.

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha dichiarato: “La nostra decisione di intervenire riflette l’importanza che il nostro Paese attribuisce alla risoluzione della questione palestinese nel quadro della legge e della giustizia”.

“Israele, incoraggiato dall’impunità per i suoi crimini, uccide ogni giorno sempre più palestinesi innocenti”, ha denunciato in X. Ha aggiunto: “La comunità internazionale deve fare la sua parte per porre fine al genocidio. Deve esercitare la pressione necessaria su Israele e sui suoi sostenitori. Ha aggiunto che la Turchia farà tutti i suoi sforzi su questa strada”.

“Nessuno Stato è al di sopra del diritto internazionale”

Egli ha sottolineato che “il caso davanti alla Corte internazionale di giustizia è molto importante per garantire che i crimini commessi da Israele non restino impuniti”. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’inizio del contratto del 2023 contro la CIJ, il numero più alto della giurisprudenza internazionale, e hanno affermato che il reato israeliano di Gaza viola la Convenzione dell’ONU sul genocidio del 1948, una recente accusa dell’entità sionista.

Secondo le statistiche di Hamas, le operazioni israeliane nei territori palestinesi hanno provocato la morte di quasi 40.000 persone in dieci mesi. Stanno intervenendo in risposta al massacro commesso dai commandos del Movimento islamico in Israele il 7 ottobre, in cui sono state uccise 1.198 persone, secondo un conteggio dell’Agence France-Presse.

Al Sud Africa si sono poi aggiunti la Colombia, la Libia, la Spagna, il Messico e i palestinesi che hanno lo status di osservatore presso la Corte internazionale di giustizia. La dichiarazione della Turchia si inserisce nel contesto dell’escalation delle tensioni dopo la morte del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran, attribuita a Israele.

Prevenire atti di genocidio

Lunedì Hakan Fidan ha denunciato il sostegno “incondizionato” di cui gode Israele, che “mina le basi del diritto internazionale”.

In una sentenza emessa il 26 gennaio, la Corte internazionale di giustizia ha ordinato a Israele di fare tutto ciò che è in suo potere per prevenire atti di genocidio durante le sue operazioni militari a Gaza. A giugno, ha inoltre ordinato a Israele di garantire “accesso illimitato” agli investigatori incaricati dalle Nazioni Unite di esaminare le accuse di genocidio.

Nel frattempo, Pretoria ha anche chiesto alla Corte internazionale di giustizia di ordinare a Israele di fermare la sua incursione a Rafah, affermando che “il genocidio ha raggiunto un livello orribile”. Inoltre, il mese scorso la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che l’occupazione israeliana dei territori palestinesi dal 1967 è “illegale” e deve finire “il più presto possibile”.

Le ordinanze della Corte internazionale di giustizia, che decide le controversie tra Stati, sono giuridicamente vincolanti, ma la corte non ha mezzi concreti per attuarle.

