Camila Giorgi rompe il silenzio sulle voci sul pensionamento mentre la stella del tennis fugge dall’Italia per l’America

Italiano Tennis La stella Camila Giorgi ha annunciato il suo ritiro dal tennis sui social media tra le speculazioni secondo cui non sarebbe tornata in campo dopo essere fuggita dal suo paese d’origine. La notizia arriva dopo che all’inizio di questa settimana era emerso che il WTA Tour non era riuscito a raggiungere il 32enne dopo la sua partenza. Italia.

Resta inteso che le autorità italiane sono ansiose di interrogare la stella del tennis sulle lacune nella sua dichiarazione dei redditi. Questa settimana sono aumentate le speculazioni secondo cui potrebbe essersi ritirata silenziosamente dallo sport dopo essere stata elencata come “in pensione” sul sito web dell’International Tennis Integrity Agency.

Camila Giorgi ha annunciato il suo ritiro dal tennis dopo essere fuggita dall’Italia. Foto: Getty

Domenica la Giorgi ha finalmente rotto il silenzio, confermando di aver deciso di ritirarsi dal tennis. “Per favore, fidati di questo Instagram per informazioni oneste”, inizia il post.

“Ai miei meravigliosi fan, sono lieto di annunciare ufficialmente il mio ritiro dalla carriera tennistica. Sono così grato per il vostro straordinario amore e supporto per così tanti anni.

“Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità che mi attendono. È un piacere condividere la mia vita con voi e permetterci di continuare questo viaggio insieme . Con tanto affetto, Camila”.

Da allora in poi il mistero che circonda il suo ritiro si è approfondito La Gazzetta dello Sport– il quotidiano che inizialmente aveva riferito che era ricercata dalla guardia di finanza italiana – ha rivelato che la Giorgi era fuggita negli Stati Uniti per stare più vicina alla famiglia. Secondo le indagini della Procura di Firenze, Giorgi e la sua famiglia presentano diverse “lacune” nella dichiarazione dei redditi.

Camila Giorgi ha gareggiato l’ultima volta a marzo al Miami Open dove è stata eliminata dalla numero uno del mondo Iga Swiatek.

Camila Giorgi intraprenderà la carriera nella moda?

La Giorgi – 26esima al mondo – ha gareggiato l’ultima volta a marzo al Miami Open dove è stata eliminata dal torneo. Numero 1 al mondo All Swiatek. Tuttavia, negli ultimi mesi, sembra che si sia spostata nel mondo della modellistica.

I social media della 32enne sono pieni di foto glamour, soprattutto su Instagram dove ha più di 730.000 follower. Aveva detto prima Giorgi Immagine Dopo la carriera nel tennis, le piacerebbe intraprendere la carriera di stilista o scrittrice.

Nei recenti post su Instagram di Giorgi, ha lavorato con diversi marchi di moda. Anche suo fratello Amadeus ha iniziato a praticare sport, ma da allora si è ritirato e ora è uno stilista con il suo marchio: Geomila.