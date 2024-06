Ruggito24 servizio

da: Barella Raffaello

In estate il tuo appartamento si riscalda molto rapidamente. Una bottiglia può aiutare. © Panthermedia/Imago, Agenzia fotografica Hermann/Imago; Università: RUHR24

Sole, giornate lunghe, vacanze: molte persone amano l’estate. Ma quasi a nessuno piace un appartamento troppo caldo. Gli hack di vita possono aiutare.

Dortmund – Quest’anno è arrivata da molto tempo, ma a fine giugno l’estate è già arrivata. In alcuni giorni nella Renania Settentrionale-Vestfalia si prevede che la soglia dei 30 gradi verrà superata. Soprattutto dopo, molte persone si chiedono come rinfrescare il proprio appartamento o almeno la stanza.

Raffredda la tua casa: il trucco della bottiglia garantisce un raffreddamento rapido

Se d’estate l’appartamento si trasforma in un forno, la qualità della vita ne risente notevolmente. Se non avete i soldi per un costoso impianto di climatizzazione, potete almeno temporaneamente utilizzare un semplice trucco: una bottiglia di ghiaccio fai da te come refrigeratore per la stanza.

Ecco come funziona l’hack Summer Life:

Prendi una grande bottiglia in PET (1,5 o 2 litri). Riempi la bottiglia per circa due terzi con acqua. Riporre la bottiglia in frigorifero e attendere che il suo contenuto sia completamente congelato. Posiziona la bottiglia congelata nel punto più alto della stanza, come un armadio o uno scaffale. Bonus: posiziona la bottiglia davanti a un ventilatore per distribuire meglio l’aria fresca in tutta la stanza.

Trucchetto per la vita estiva: la bottiglia in PET dovrebbe tenere lontano il calore nell’appartamento

Quando il ghiaccio nella bottiglia si scioglie, rilascia freddo nell’ambiente circostante, raffreddando l’ambiente. Per sentirti davvero fresco, un ventilatore può aiutare a far circolare l’aria fresca in tutta la stanza.

Questo trucco estivo è molto più economico dei costosi condizionatori ed è molto facile da realizzare. Inoltre, la bottiglia può spostarsi da una stanza all’altra se decidi di cambiare stanza.

Appartamento freddo d’estate: anche il ghiaccio nella bottiglia presenta degli svantaggi

Nonostante alcuni punti positivi, i trucchetti per la vita in bottiglia possono raggiungere rapidamente i loro limiti. La capacità di raffreddamento di una singola bottiglia in PET è ovviamente molto limitata – l’effetto è appena percettibile, soprattutto in ambienti grandi (altri trucchetti alla RUHR24).

Inoltre, è solo una soluzione temporanea poiché il ghiaccio si scioglie completamente in tempi relativamente brevi. Anche il life hacking non è particolarmente efficace a causa dell’elettricità utilizzata dalla camera di ghiaccio e dalla ventola. In situazioni in cui sono presenti più persone in una stanza, il calore corporeo rilasciato può superare rapidamente l’effetto di raffreddamento.

Anche interessante Fertilizzanti per cetrioli: i rimedi casalinghi garantiscono un raccolto succoso Pulizia della griglia: i rimedi casalinghi rimuovono la ruggine bruciata in modo rapido ed efficace Cambiamenti da luglio 2024: i consumatori dovrebbero prestare attenzione a sette cambiamenti

Trucchi estivi per la vita in bottiglia: l’effetto a breve termine convince la redazione di RUHR24

Questo trucco estivo per vivere la bottiglia è un modo semplice per rinfrescarsi nelle giornate calde. Sono particolarmente adatti per ambienti più piccoli o come soluzione a breve termine. Tuttavia, per un raffreddamento efficace e a lungo termine di ambienti di grandi dimensioni, dovrebbero essere prese in considerazione altre soluzioni.

Consiglio della redazione di RUHR24: È meglio congelare subito due bottiglie e utilizzare la seconda quando la prima bottiglia si è completamente scongelata. Nei nostri test, almeno l’effetto di raffreddamento a breve termine con la ventola è stato molto piacevole.