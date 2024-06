Capello: Chiesa è la chiave contro la Svizzera, ma l’Italia pensa troppo

Fabio Capello ritiene che la posizione dell’Italia contro la Svizzera di Federico Chiesa dovrebbe fare la differenza, ma è preoccupato che gli Azzurri a volte “pensino troppo”.

L’Italia incontra la Svizzera Oggi, sabato 29 giugno 2024, si disputeranno a Berlino le partite degli ottavi di finale della Coppa delle Nazioni Europee 2024.

La partita inizierà alle 18:00 allo Stadio Olimpico, lo stesso stadio in cui la Nazionale italiana vinse i Mondiali del 2006 in finale contro Francia.

Gli uomini di Luciano Spalletti si sono qualificati agli ottavi grazie ad una rimonta Mattia Zaccagni equivalente contro Croaziamentre lo svizzero ha concluso comodamente dietro Germania Avrebbero potuto vincere anche il primo set.

“Ho visto giocare la Svizzera e sono convinto che sottovalutarla sarebbe un grave errore”, ha scritto Capello nel suo articolo. Rubrica per La Gazzetta dello Sport.

“Loro sono capaci di crearci problemi, a cominciare dal loro comportamento in campo. Sono una squadra forte, pratica, umile e semplice, e se c’è una cosa che abbiamo capito in questo Europeo è chi tiene. le cose semplici ottengono risultati.

Capello: Chiesa è la chiave contro la Svizzera

Capello è molto impressionato dalla loro partnership a centrocampo Granito Chaka E Bologna‘S Remo Freuler.

“Il modo in cui stanno in campo è una dichiarazione per tutta la squadra”, ha osservato l’ex allenatore.

“Sono sempre impegnati e disposti al sacrificio, si aiutano a vicenda e alla squadra”.

Ma la Nazionale italiana dovrà affrontare ulteriori minacce con gli attaccanti “inaspettati” Dan Nodi e Brill Embolo“Leader difensivo” Manuel AkanjiE Interuna guardia Yan Sommerche è sempre “concentrato” e ha molto “carattere ed esperienza”.

Allora, cosa serve alla Nazionale italiana per qualificarsi ai quarti di finale?

E aggiunge: “Una squadra concreta, capace di creare occasioni da gol, come abbiamo visto per 70 minuti contro l’Albania. Allo stesso tempo deve mostrare la voglia apparsa dopo il gol di Modric a Lipsia.

L’ex Ct di Inghilterra e Russia ha annunciato un giocatore italiano che sarà protagonista della partita di questa sera: Federico Chiesa.

IL Juve Capello ha detto che la stella dovrebbe “mordere la partita dall’inizio con le sue abilità: dribbling, velocità e coraggio”.

“Il suo ingresso contro la Croazia ha cambiato il corso della partita. Questa volta deve fare la differenza partendo da titolare. La fascia sinistra della Svizzera è la parte più vulnerabile e Chiesa ha tutto quello che può per confondere la squadra di Jakin con il suo uno contro uno stile.”

Capello teme che l’Italia stia pensando troppo

Ma la Nazionale italiana avrà bisogno anche di “spirito di squadra” perché “quando la Nazionale è unita non ci sono rivali impossibili da superare”.

Capello ha ammesso che l’Italia a volte sembra “troppo preoccupata di seguire le indicazioni tattiche dell’allenatore, quindi non è pratico perché pensano troppo”. Allo stesso tempo gli azzurri sono riusciti a “portare idee in campo, essere aggressivi e coraggiosi”.

“Quando ciò accade è difficile fermarli. Modric e compagni ne sanno qualcosa”, ha concluso Capello.