I Beatles sono in testa alle classifiche con il ritorno di uno dei loro classici

La rock band inglese The Beatles ha tenuto una conferenza stampa presso la Capitol Records Tower di Los Angeles … [+] Prima della loro esibizione dal vivo al Dodger Stadium, California, il 28 agosto 1966. Da sinistra a destra, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr. (Foto di Archive Photos/Getty Images) Immagini Getty

I Beatles compaiono solitamente nella Billboard 200 in America. La classifica classifica gli album più consumati del paese ed essendo uno dei gruppi più venduti di tutti i tempi con innumerevoli successi al loro attivo, la band riesce spesso a trovare spazio per almeno uno dei loro titoli migliori. A volte, l’arrangiamento è abbastanza tranquillo, e il catalogo dei Fab Four è abbastanza popolare, da poter rivendicare più di un posto.

La rock band britannica ha due posti nella classifica Billboard 200 di questa settimana. I Beatles raddoppiano il loro impegno: uno dei loro progetti più iconici ritorna nella competizione e rimane uno dei preferiti.

Via del Monastero “The Best of the Songs” è tornata nella Billboard 200 questa settimana. La canzone classica si è stabilita al numero 198 nella lista Billboard 200, ed è riuscita per poco a tornare di nuovo nella lista dopo la sua assenza dall’elenco l’ultima volta.

La scorsa settimana di monitoraggio, Luminate ne ha parlato Via del Monastero Negli Stati Uniti sono state vendute poco meno di 8.200 unità equivalenti, e tale importo include quasi 2.000 acquisti puri, un numero abbastanza elevato per un album pubblicato tanto tempo fa.

Piace Via del Monastero Ritorna nella classifica Billboard 200 dei Beatles 1 Sembra di nuovo più in alto nella lista. Questa raccolta dei singoli amati dalla band sale dal n. 180 al n. 168 in questa cornice.

consumo 1 È aumentato di oltre il 5% nell’ultima settimana rispetto al frame di monitoraggio precedente, quando appariva anche nella Billboard 200. Luminate riferisce che la compilation ha spostato più di 9.000 unità equivalenti, di cui meno di 1.000 erano vendite.

1 Possono anche essere trovati su un sito Web aggiuntivo pittura Grafico questa settimana. Il gruppo rimane al numero 45 nella classifica Top Rock & Alternative Albums.

