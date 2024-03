Chiamo questa insalata “Fulmine” perché può essere preparata con gli ingredienti più semplici in soli 5 minuti

Oggi voglio condividere con voi una ricetta di insalata molto veloce. Ti aiuterà quando avrai bisogno di apparecchiare la tavola inaspettatamente, ma non hai tempo di stare ore ai fornelli.

È molto semplice preparare l'insalata con prodotti semplici e disponibili. Inoltre è molto veloce da preparare. Nel processo di preparazione di un'insalata del genere, la bollitura delle uova di gallina richiede più tempo e quasi tutte le altre procedure vengono eseguite durante questo processo.

Se le uova sono pre-bollite, l'insalata viene solitamente preparata in pochi minuti. L'insalata è davvero deliziosa, provatela, spero che vi piaccia.

ingredienti:

Viste delle onde: 2 GB.

Sears – 1 ha dato.

Bastoncini di granchio – 200 g.

Carote coreane – 100 g.

Maionese 2 cucchiai

Sale a piacere

Fai questo test:

Inizia facendo bollire le uova. Quindi è necessario grattugiare il formaggio su una grattugia grossa e metterlo in una ciotola. Prendete i bastoncini di granchio e tagliateli a fettine.

Compro i bastoncini di granchio refrigerati, non congelati, perché sono più succosi e con loro l'insalata sarà più gustosa. Una volta cotte le uova, sciacquatele sotto l’acqua corrente fredda per farle raffreddare. Li sbuccio, li gratugio su una grattugia grossa e li metto in una ciotola con altri prodotti.

Per saperne di più: Le stelle illumineranno la strada: la fortuna sorriderà sempre a due segni zodiacali a fine marzo

Poi metto le carote coreane in una ciotola e aggiungo sale e ovviamente maionese. Mescolare tutto bene. Un'insalata veloce con bastoncini di granchio e formaggio è pronta, si consiglia di raffreddarla prima di servire.