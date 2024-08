Colloqui per il cessate il fuoco a Gaza: la parte israeliana li respinge categoricamente

I media internazionali hanno riferito che il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smodrich ha rifiutato i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza.

Pertanto, i mediatori, tra cui Stati Uniti (USA), Qatar (Qatar) ed Egitto (Egitto), hanno recentemente rilasciato una dichiarazione in cui chiedono la ripresa dei colloqui per il cessate il fuoco la prossima settimana.

Il ministro delle Finanze israeliano ha respinto tale affermazione in un comunicato, affermando: “Questo non è il momento giusto per un accordo di resa in nome di un cessate il fuoco prima dell’eliminazione di Hamas”.

Il primo ministro Netanyahu

“È tempo di rilasciare gli ostaggi, ma non è ancora il momento di liberare le persone spregevoli che hanno ucciso gli ebrei”.

Bezalel Smodrich ha anche affermato di aver esortato il Primo Ministro Netanyahu (Benjamin Netanyahu) a non cadere in questa trappola.

Negoziazione indiretta

Da mesi Egitto, Qatar e Stati Uniti portano avanti colloqui segreti tra Israele e Hamas.

Ma nessun accordo è stato ancora raggiunto, poiché Israele rifiuta di soddisfare le richieste di Hamas di porre fine alla guerra, ritirare le truppe da Gaza e consentire ai profughi palestinesi di tornare nel nord di Gaza.

Si dice che questo appello sia arrivato dopo l’assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran.

Pertanto, ciò che è degno di nota è che ciò ha avuto un impatto negativo sulla ripresa dei negoziati tra le due parti.