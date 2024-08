Marte diventerà abitabile con la luminosità Vita e conoscenza

Nach dem Mond wollen die Menschen auch zum Mars. Spätestens im nächsten Jahrzehnt sollen erstmals Astronauten auf dem roten Planeten landen. An Raketen und Raumschiffen für eine Mars-Mission wird längst gearbeitet. Auch eine Besiedelung des Mars ist im Gespräch.

Aber wie sollen wir dort leben? Es ist viel zu kalt. Tagsüber maximal 20 Grad, nachts stürzen die Temperaturen jedoch auf minus 80 Grad ab.

Jetzt haben Forscher ein Konzept entwickelt, wie man den Mars ausgerechnet mit Glitzer wärmer machen könnte. BILD erklärt es.

Mit einer mittleren Temperatur von minus 64 Grad ist der Mars nicht gerade ein gastfreundlicher Ort. Zum Vergleich: Die mittlere Temperatur auf der Erde beträgt plus 14 Grad. Das liegt daran, dass unsere dichte Atmosphäre die Menschen vor der Kälte des Weltalls schützt. Der Mars hat eine viel dünnere Atmosphäre.

Das Starship von SpaceX soll eines Tages Menschen zum Mars bringen, wie auf dieser Illustration. Foto: Shutterstock / Naeblys

Metallglitter soll den Mars aufheizen

Das bedeutet: Der Mars müsste künstlich aufgeheizt werden. Aber wie soll das gehen?

Ein Team um die Elektroingenieurin Samaneh Ansari von der Northwestern University in den USA will den roten Planeten erwärmen, indem man nanoskopische Metallstäbe in die Atmosphäre freisetzt und so einen Treibhauseffekt erzeugt – der Mars soll zum Glitzer-Planeten werden. Ihre Methode sei 5000 Mal effizienter als andere Strategien.

Der Treibhauseffekt sei der praktikabelste Weg, um einen Planeten zu erwärmen. Auf der Erde wird der Treibhauseffekt durch Gase wie Kohlendioxid erzeugt, das ist aber auf dem Mars nicht möglich, weil man Unmengen Gase benötigte.

Reiche Metall-Vorkommen entdeckt

Der Vorteil der Metall-Idee: Marsrover der Nasa haben festgestellt, dass der Oberflächenboden des Planeten reich an metallischen Mineralien wie Aluminium und Eisen ist. Man könnte also winzige Partikel aus funkelndem Metall wie eine Glitzerkanone in die Marsatmosphäre schießen. Sie würden das Sonnenlicht einfangen und reflektieren und so den Planeten erwärmen.

So könnte eine menschliche Siedlung auf dem Mars aussehen. Die Nasa hat entsprechende Pläne gemacht. Foto: Shutterstock / u3d

Ein weiterer Gedanke bei der Idee: Sobald die Oberfläche warm genug und für Bakterien bewohnbar ist, könnten sich Mikroben ansiedeln und mit der langen schwierigen Aufgabe der Sauerstoffproduktion beginnen. Denn auch den gibt es leider nur in sehr geringer Konzentration auf unserem Nachbarplaneten.

Berechnungen der Forscher haben ergeben, dass man innerhalb mehrerer Jahrzehnte den Mars um mehr als 28 Grad Celsius erwärmen könnte.