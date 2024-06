Come ottenere Harmony Trailblazer gratuitamente su Honkai Star Rail

L’Harmony Trailblazer in Honkai Star Rail è un percorso per sbloccare il potenziale nascosto del tuo Trailblazer esistente, l’eroe del gioco.

Questa specializzazione unica ti trasforma in una forza di supporto, consentendo alla tua squadra di penetrare le difese nemiche e lanciare attacchi devastanti.

Credito: ONE Esports, HoYoverse

Questa guida ONE Esports approfondisce Harmony Trailblazer. Esploriamo le sue capacità, i vantaggi che offre al tuo team e, soprattutto, come sbloccare questo prezioso percorso.

Che tu sia un viaggiatore esperto di Astral Express o un nuovo arrivato, questa guida ti fornisce le conoscenze necessarie per liberare il vero potere di Harmony Trailblazer.

Cos’è Harmony Trailblazer su Honkai Star Rail?

In HSR puoi personalizzare il tuo personaggio scegliendo diversi percorsi incentrati su punti di forza specifici. Harmony Trailblazer è uno di questi percorsi ed è specializzato nel supportare la tua squadra aumentandone l’effetto di rottura.

Credito: ONE Esports, HoYoverse

Break Effect, una meccanica chiave del gioco, ti aiuta a penetrare più velocemente le difese nemiche, rendendole più vulnerabili. Inoltre, l’abilità suprema di questo percorso può aumentare il danno che la tua squadra infligge ai nemici le cui difese sono rotte.

Quindi, Harmony Trailblazer è un’ottima scelta per i giocatori che vogliono concentrarsi sul supporto della propria squadra e sull’eliminazione dei nemici in modo più efficiente.

Abilità pioniere dell’armonia

Credito: Whooververse

Lui scrive nome una descrizione Attacco base Etichetta del ballo swing Infligge danni immaginari minori a un nemico. Abilità La prima metà per far piovere Infligge danni immaginari minori a singoli bersagli nemici per un totale di 5 rimbalzi. climax Enorme parata di luci Concede a tutti gli alleati l’effetto Backup Dancer. Aumentato l’effetto di Break per gli alleati con Backup Dancer, oltre a infliggere danni Super Break una volta quando attaccano bersagli nemici danneggiati dalla debolezza. talento Danza aerea completa Il Trailblazer rigenera istantaneamente l’energia quando la debolezza di un bersaglio nemico viene interrotta. Tecnica Ora! Sono la banda! All’inizio della battaglia successiva, l’effetto di rottura aumenta per tutti gli alleati.

Come ottenere Harmony Trailblazer gratuitamente in HSR

Esistono due modi per sbloccare la traccia Harmony per il tuo Trailblazer in HSR, a seconda dei tuoi progressi.

Come sbloccare Harmony Trailblazer: gioca attraverso la storia di Penacony

Questo metodo è destinato ai giocatori che hanno progredito nella storia principale di Penacony.

Credito: One Esports, HoYovere

Completa la missione secondaria “Allora svegliati per piangere” nella missione Trailblaze “Bellezza e distruzione” nella storia di Penacony “In nostro tempo”.

Completando questa attività, aprirai automaticamente questo percorso nel tuo account.

Come sbloccare Harmony Trailblazer: Riscatta durante l’evento (versione 2.3 e successive)

Questo metodo è per i giocatori che non hanno completato la storia di Penacony o desiderano un metodo più veloce:

Credito: ONE Esports, HoYoverse

Completa la missione Trailblaze “Jarilo-VI – Ritorno”. Dopo aver completato la missione, vai al menu dell’evento “Quando Charmony suona…” (disponibile nella versione 2.3 e successive). Nel menu dell’evento puoi attivare direttamente Harmony Trailblazer.

Se hai già sbloccato il percorso dell’Armonia attraverso la storia di Penacony, reclamarlo nell’evento ti darà invece l'”Ombra dell’Armonia”. Questo oggetto viene utilizzato per far salire di livello l’Eidolon del tuo Harmony Trailblazer.

