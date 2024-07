Come recuperare file cancellati da Google Drive

Spesso eliminiamo accidentalmente cose importanti mentre eliminiamo foto e file non necessari su Google Drive. Anche in questo caso, nell’ultima versione desktop, è stato osservato che molti file venivano eliminati durante l’aggiornamento. Di conseguenza, è ridicolo. Tuttavia, puoi recuperare facilmente foto, video o file cancellati da Google Drive.

1. Drive File Recovery for Desktop è una nuova funzionalità integrata che consente agli utenti di eseguire una scansione completa all’interno di Google Drive e recuperare i file persi per vari motivi, inclusi i file persi a causa di problemi di sincronizzazione nelle versioni precedenti.

2. Questo strumento esegue la scansione dell’unità e recupera i file persi dal backup e li ripristina in una cartella separata denominata “Ripristina da backup”. Scopri come utilizzare questa funzionalità in Drive desktop-

3. Apri l’unità per l’applicazione desktop sul tuo dispositivo. Di solito si trova nell’elenco dei programmi o delle applicazioni installati.

4. Seleziona la barra dei menu nella parte superiore dello schermo (per utenti Mac) o la barra delle applicazioni nell’angolo in basso a destra (per utenti Windows). La barra delle applicazioni solitamente contiene le icone per l’avvio di applicazioni e utilità.

5. Nella barra dei menu o nella barra delle applicazioni, trovare e fare clic sull’icona di Drive sul desktop per aprire un menu o visualizzare opzioni aggiuntive relative all’applicazione.

6. Tieni premuto Maiusc sulla tastiera.

7. Tenendo premuto Maiusc, fare clic sull’opzione Impostazioni nel menu Drive per Desktop. Questa combinazione di tasti può aprire impostazioni aggiuntive o avanzate all’interno dell’applicazione.

8. Verrà visualizzato un sottomenu o una finestra delle impostazioni avanzate. Trova e seleziona l’opzione “Ripristina da backup”.

9. Dopo aver selezionato l’opzione “Ripristina da backup”, puoi accedere alla funzione di ripristino. Seguire le istruzioni o le richieste visualizzate sullo schermo per navigare tra i backup e ripristinare file o dati specifici secondo necessità.

