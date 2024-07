Il Tiflet Festival affronta l’impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche

Heba Press – Rabat

Nell’ambito del Festival Tiflet, venerdì 26 luglio è stato organizzato un simposio nazionale presso la Casa della Gioventù Abdel Salam Al-Masari, in coordinamento con il Ministero delle Attrezzature e dell’Acqua, sull’impatto del cambiamento climatico sulle risorse idriche e sul futuro sfide, con la partecipazione del segretario generale del bacino idrico di Sebou, un ingegnere della direzione centrale dell’acqua e uno dei medici analisti, e presentato dal professor Abdel Wahed Boukrian, ex direttore dell’Organizzazione tedesca Nederik Neumann in Marocco.

Il simposio faceva parte delle attività culturali e scientifiche della quarta sessione del Festival Tiflet e ha evidenziato il focus delle politiche pubbliche nel campo della conservazione delle risorse idriche, i piani nazionali per affrontare lo stress idrico, la fattibilità della politica delle dighe e l’impegno collettivo come individui, gruppi e istituzioni nella riduzione dello spreco e dell’esaurimento dell’acqua, evidenziando allo stesso tempo lo stato delle risorse idriche nella regione, dove il simposio ha visto una grande interazione da parte dei partecipanti con interventi preziosi.

A conclusione degli interventi, il responsabile della Comunità Territoriale Tiflet ha tenuto un discorso nel quale ha ringraziato i presenti per la risposta e per aver risposto all’invito, sottolineando l’importanza dell’acqua nella vita delle creature e la necessità di scegliere questo delicato argomento per porre la città di Tiflet al centro delle preoccupazioni nazionali, con la speranza di sviluppare questi seminari in futuro. Egli ha anche fatto riferimento agli sforzi del settore statale e governativo nel campo dell’acqua per l’attuazione delle direttive reali in questo campo.

Il simposio si è concluso con la distribuzione di premi finanziari ai vincitori del concorso locale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla conservazione dell’acqua, dove otto partecipanti, tra cui due studenti di Rabat e Beni Mellal, hanno vinto il primo premio del valore di 6.000 dirham tramite un video clip e la maggior parte delle voci creative mostrava il livello richiesto.