Come utilizzare AI Portrait Studio sul Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung ha recentemente annunciato alcune nuove aggiunte alla sua già massiccia suite di strumenti Galaxy AI, tra cui Aiuto nel disegno E uno studio fotografico personale.

Disponibile come parte di OneUI 6.1.1 sui nuovi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, Portrait Studio consente agli utenti di trasformare rapidamente e facilmente i propri selfie in diversi stili di ritratto come fumetti, acquerelli e schizzi mantenendo la somiglianza con l’originale ritratto.

Segui i passaggi seguenti per provare il nuovo Portrait Studio basato sull’intelligenza artificiale sul Samsung Galaxy Z Fold 6 e migliorare i tuoi ritratti con pochi tocchi.

Cosa ti servirà:

La versione breve:

Fatti un selfie Apri l’app Galleria Clicca sulla tua immagine del profilo Tocca l’icona Galaxy AI (stelle) Fare clic su Studio Ritratto Fai clic sullo stile dell’immagine desiderato Fare clic su Crea Scorri le opzioni e fai clic su “Salva copia” per salvarla

1 Fatti un selfie Per scattare un selfie, apri l’app Fotocamera e utilizza la fotocamera anteriore per scattare la foto. Per garantire i migliori risultati, assicurati che il tuo viso sia ben delineato. un passo

2 Apri l’app Galleria Puoi trovare l’app Galleria nella schermata iniziale oppure cercarla nella Libreria app. un passo

3 Clicca sulla tua immagine del profilo Scegli la foto personale che desideri dal tuo elenco di foto. un passo

4 Tocca l’icona Galaxy AI Dopo aver aperto l’immagine del profilo, tocca l’icona Galaxy AI nella parte inferiore dello schermo, come mostrato qui. un passo

5 Fare clic su Studio Ritratto Seleziona il pulsante Portrait Studio situato sul bordo inferiore dell’immagine. un passo

6 Fai clic sullo stile dell’immagine desiderato Scorri le opzioni per scegliere lo stile che desideri. Le opzioni qui includono acquerello, schizzo, animazione 3D e storyboard. un passo

7 Fare clic su Crea Una volta che sei soddisfatto della selezione dello stile, fai clic sul pulsante blu “Crea” nella parte inferiore dello schermo per creare il tuo nuovo design.

8 Scorri le opzioni e fai clic su Salva copia per salvarla Scorri verso sinistra e verso destra per vedere tutte le diverse opzioni create, quindi seleziona “Salva copia” per aggiungere l’immagine creata alla tua galleria.

