I leader mondiali si affrettano a valutare Harris, ma si preparano alla vittoria di Trump: “Siamo preparati per entrambi gli scenari”.

Secondo funzionari a conoscenza della situazione, la maggior parte dei governi europei sta cercando silenziosamente di coltivare legami con i repubblicani per assicurarsi di avere una posizione nella potenziale Casa Bianca di Trump.

“Dobbiamo essere preparati per entrambi gli scenari”, ha detto il ministro degli Esteri ceco Jan Libavski “Non dovremmo pensare che un candidato sia migliore dell’altro”. [the] scorso.”

Il nuovo status di Harris come potenziale candidato al Partito Democratico solleva due domande chiave sia per gli alleati che per gli avversari. Puoi vincere? In che misura la politica estera del presidente Harris sarà diversa da quella di Biden?

Gli esiti delle molteplici sfide geopolitiche saranno modellati dalle risposte ad esse, dalla battaglia dell’Ucraina contro l’invasione russa e la guerra di Israele con Hamas a Gaza al futuro della sicurezza europea, alle relazioni degli Stati Uniti con la Cina e alla competizione per l’influenza con il Sud del mondo.

Molti leader mondiali non sono sicuri della politica estera di Kamala Harris e di quanto sia vicina a quella di Joe Biden. Foto: TNS

“Dal punto di vista della Polonia, la cosa più importante sarà la posizione del nuovo candidato democratico sulla NATO, difendendo la Polonia e sostenendo l’Ucraina”, ha affermato il ministro degli Interni polacco Tomasz Siemoniak, stretto alleato del primo ministro Donald Tusk. Ha aggiunto: “Ci sarà una continuazione della linea di Biden?”

Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di febbraio – la sua terza visita al più grande incontro annuale europeo sulla politica estera – Harris ha esposto la sua visione, in cui ha sostenuto che il coinvolgimento degli Stati Uniti negli affari globali aiuta a rendere gli americani più sicuri e sostiene l’economia americana, in contrasto con questa filosofia con quella di Trump. isolazionismo.

Ha aggiunto: “Siamo impegnati a continuare l’impegno globale, a sostenere le regole e le norme internazionali, a difendere i valori democratici in patria e all’estero e a lavorare con i nostri alleati e partner nel perseguimento di obiettivi comuni”. Ha continuato: “Il nostro approccio non si basa sulle virtù della beneficenza. Stiamo continuando il nostro approccio perché è nel nostro interesse strategico”.

Alcuni di coloro che hanno avuto a che fare direttamente con Harris hanno affermato che ha una buona conoscenza della questione, anche se è difficile valutare le sue vere convinzioni perché la Casa Bianca di Biden non le ha concesso molto margine di manovra in politica estera.

I funzionari, che hanno parlato a condizione di anonimato, non erano sicuri di quanto ciò esprimesse il proprio punto di vista o la visione del mondo di Biden.

Altri sono stati più critici, affermando che il 59enne Harris non ha la conoscenza e il peso di Biden, che per gran parte dei suoi 36 anni di carriera al Senato si è concentrato su questioni internazionali e ha presieduto la Commissione per le relazioni estere del Senato.

In Svizzera, dove Harris ha sostituito Biden al vertice in Ucraina il mese scorso, ha pronunciato un discorso scritto in cui condannava l’invasione russa e ha lasciato che il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, parlasse con i giornalisti.

Tuttavia, un funzionario ha osservato che il suo consigliere per la sicurezza nazionale, Philip Gordon, ha una profonda conoscenza dell’Europa e ha osservato che questo collegamento è incoraggiante. Gordon è stato sottosegretario di Stato per gli affari europei ed eurasiatici sotto il presidente Barack Obama e questo mese ha incontrato il capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, Andriy Yermak.

Il senatore repubblicano Jerry Moran del Kansas ha affermato di aspettarsi che gli Stati Uniti rimangano profondamente impegnati nel mondo, indipendentemente da chi vincerà le elezioni presidenziali.

“Non mi aspetto che l’America si allontani dal mondo in nessuna amministrazione”, ha detto in un’intervista televisiva al Farnborough International Air Show nel Regno Unito. Egli ha aggiunto che in ogni caso si aspetta che gli aiuti all’Ucraina continuino.

“Credo che in Ucraina ci sia un percorso verso il successo e la vittoria. Credo che sia importante per noi continuare a perseguire questa questione”, ha detto.

Il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha detto lunedì ai giornalisti che il Cremlino non può valutare il potenziale impatto di Harris sulle relazioni bilaterali “perché il suo contributo alle nostre relazioni non è stato ancora notato”.

Secondo due dei suoi consiglieri per gli affari esteri, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva è solidale con Harris e crede che abbia abbastanza tempo per sconfiggere Trump entro novembre. Lula ritiene che sia importante che il Partito Democratico formalizzi la sua nomina e si raduni intorno a lei, e che Harris possa fare meglio tra gli elettori donne di quanto fece Hillary Clinton nel 2016, hanno detto le persone che hanno chiesto l’anonimato per discutere il pensiero del presidente.

Un funzionario dell’Europa dell’Est ha affermato che la maggior parte degli europei sostiene Harris. Ha aggiunto che solo i “cattivi” vogliono che Trump vinca, riferendosi a Putin, al primo ministro ungherese Viktor Orban e al leader serbo Aleksandar Vucic, che si sono spesso scontrati con i funzionari dell’Unione europea e degli Stati Uniti sulla guerra in Ucraina.

Dopo aver ritirato la sua candidatura per la rielezione, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha appoggiato la sua compagna di corsa, Kamala Harris. Foto: TNS

Vucic ha detto che Harris dovrebbe aumentare le sue possibilità di vittoria convincendo Michelle Obama a unirsi alla sua campagna.

“Kamala Harris non ha la passione o il carisma necessari per ottenere la maggioranza in questo momento contro Trump, ma Michelle Obama sì”, ha detto Vucic. Ha aggiunto che mentre le possibilità di Harris “non sono grandi” contro Trump, “alla fine potrebbe essere la vincitrice”.

Harris è stata una presenza attiva nella regione Asia-Pacifico, nonostante l’errore commesso quando ha confuso la Corea del Nord con la Corea del Sud durante una visita alla zona smilitarizzata che separa i due paesi. Ha pranzato con il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol quando ha visitato gli Stati Uniti nell’aprile dello scorso anno, e i due hanno anche visitato il Goddard Space Flight Center della NASA nel Maryland.

Un funzionario a Tokyo ha detto che i funzionari sono ottimisti sul fatto che Harris come presidente rafforzerà le relazioni con il Giappone. Harris ha già stretto un forte rapporto con i suoi colleghi giapponesi e il suo background sulla costa occidentale degli Stati Uniti le dà una buona conoscenza della regione, ha aggiunto il funzionario.

L’establishment della politica estera a Washington – sotto la presidenza democratica e repubblicana – ha cercato per più di un decennio di spostare l’attenzione di Washington dall’Europa all’Asia e alla sfida posta dalla Cina. I funzionari europei ritengono che questa tendenza continui.

A margine del vertice NATO di Washington all’inizio di questo mese, un funzionario si è lamentato del fatto che il prossimo leader americano, sia Trump che democratico, difficilmente corrisponderà all’impegno di Biden nelle relazioni transatlantiche.

Questo è il messaggio che il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha già recepito.

“Indipendentemente dall’esito delle elezioni, è chiaro che l’Europa deve investire di più nella sua sicurezza e deve diventare più forte”, ha detto Baerbock lunedì al suo arrivo a una riunione dei ministri degli Esteri dell’UE a Bruxelles.