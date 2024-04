Converti il ​​tuo sito web in app gratuitamente e senza pubblicità.

Ciao

Attualmente esistono molti strumenti per convertire i siti Web in app. Ma il problema più grande nell’utilizzo di questi strumenti è la pubblicità. Cioè, le applicazioni che creerò visualizzeranno annunci pubblicitari all'interno dell'applicazione. Quindi non ci piace più usarlo.

Parlerò di uno strumento per trasformare i siti Web in app in modo da non dover guardare la pubblicità. E puoi farlo gratuitamente e molto facilmente. Come mostrato di seguito passo dopo passo.

Innanzitutto Webintoapp.com Visita

Iniziare Fare

Ecco un esempio di come realizzarne uno. Vedi, qui puoi convertire i siti Web in app e crearli tramite la programmazione. Se vuoi farlo attraverso la programmazione, devi usare un file HTML. Sono disponibili opzioni per fornire il nome dell'app, la versione dell'app e il nome dell'azienda. Comprendi quanto sia facile. Per fare questo è necessario registrarsi.

Muovi il mouse verso il basso Registrati||Gratuitamente Fare clic sull'opzione.

Nome, email e password con Registrati Clic

Dopo aver completato la registrazione, verrai indirizzato al pannello di controllo. E puoi iniziare a creare applicazioni. Qui le applicazioni possono essere implementate in due modi.

1. Converti i siti Web in applicazioni.

2. Creare applicazioni tramite codifica.

Creare applicazioni attraverso la codifica FileHTML Lui sceglie

Perché voglio convertire il sito Web in app URL Internet Ho scelto il collegamento al sito Web di Trickbd anziché l'URL. Nome dell'app e Trickbd.

Ora hai bisogno di un'icona con il logo per il tuo sito web. La risoluzione dell'icona dovrebbe essere 512×512.

Per ottenere una risoluzione di 512 x 512, è necessario utilizzare un sito Web. Chi ha le icone con questa decisione non ne ha bisogno.

Compressione 512×512 Vai al collegamento e crea scaricamento Fallo

Nome della ditta Entra e seleziona l'icona 512 x 512 È meglio che il resto rimanga invariato. il prossimo Fare clic sull'opzione.

gratuito Scegliendo Fai la domanda Fai clic su Avanti, se aspetti qualche tempo, la creazione sarà completata.

Quindi copia il collegamento per il download delle app dall'alto. Scrivere la categoria dell'applicazione e i dettagli dell'applicazione SÌ Fare clic sul pulsante.

Mostra nello screenshot se qualcosa non va o deve essere cambiato Impostazioni Puoi cambiarlo andando nelle opzioni.



Vai al collegamento che desideri copiare nel browser. Scarica l'APK È possibile scaricare applicazioni da

Di seguito è riportato uno screenshot delle app create.



Scarica le applicazioni appena create

Trickbd: impara a condividere le tue conoscenze