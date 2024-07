Continuano le fughe di notizie di One UI 7 e queste sono le nuove icone e animazioni trapelate

I leak sulla One UI 7 non si fermano, e sembra che lunedì arriverà la prima beta. Se abbiamo già visto le prime icone trapelate che mostravano il loro restyling, ora una seconda ondata è apparsa sul web.

Appaiono altri leak di One UI 7

In questo modo, come vediamo in Immagine Di seguito, spiccano le icone ridisegnate per app come Calendario, Meteo, Orologio, Chiamate, Galleria e persino il browser. I colori ora sono più vivaci, con più personalità e più simili anche a quelli di altri produttori.

Anche l’icona della batteria verrà modificata in favore di una forma a pillola con un indicatore di percentuale all’interno. Inoltre, possiamo vedere che ci sarà un elenco verticale di applicazioni, cosa che molti hanno richiesto.

Ci sarà anche una riprogettazione dell’app della fotocamera, nuove personalizzazioni della schermata di blocco e una separazione delle notifiche e delle impostazioni rapide nella barra delle notifiche. Mantenendo sempre lo stesso stile Galaxy di sempre.

Forse quello che colpisce di più è l’animazione, e ora adotteremo l’animazione non lineare. Questo li farà sentire più morbidi di prima. Infine, avremo anche le notifiche dinamiche, come Dynamic Island di Apple, ma non al centro dello schermo, bensì sul lato sinistro.

Pertanto, One UI 7 sembra essere la più grande riprogettazione di One UI mai realizzata con queste perdite.