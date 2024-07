La terra cambia ritmo e le giornate non sono più le stesse

NASA







Los Le giornate non durano più come una voltaLa NASA ha pubblicato uno studio che conferma i peggiori presagi possibili. È tempo di iniziare a prepararsi per un futuro che non è affatto promettente, anzi, tutt’altro. A volte la situazione può complicarsi se guardiamo a ciò che ci aspetta. Una serie di cambiamenti che a volte arriveranno e che potrebbero finire per fare una differenza importante in molti modi. Gli esperti sono molto chiari su ciò che sta accadendo intorno a noi.

La NASA ha pubblicato uno studio che potrebbe sorprenderci: qualcosa sta cambiando. Questo metodo di contare le ore che abbiamo attualmente potrebbe scomparire del tutto. Quindi dovremo adattarci ad alcune giornate che saranno particolarmente brevi e che alla fine saranno quelle che definiranno il prima e il dopo. Quelle ore ci coinvolgono pienamente nel tempo che abbiamo e in tutto ciò che ci aspetta o ci aspetta. I giorni non continueranno più come adesso, e forse non continueranno più in futuro, quando tutto potrà cambiare.

La NASA lo conferma

IL La NASA dedica gran parte dei suoi studi allo studio del pianeta Diciamo in ogni momento cosa ci aspetta. Può rappresentare un cambiamento significativo nel modo in cui sentiamo che tutto si sta muovendo, e lo fa in un modo che ci rende preparati al peggio.

Il nostro pianeta ha solo pochi anni e negli ultimi 100 anni ha subito una serie di cambiamenti significativi. Abbiamo dovuto affrontare una serie di elementi che ci hanno influenzato e continuano a influenzarci. Non c’è dubbio che siamo di fronte ad una trasformazione importante.

È tempo di prepararsi al peggio, o almeno di provarci, con una serie di cambiamenti che gli esperti stanno analizzando. Dandosi una serie di dettagli essenziali che potrebbero determinare, in definitiva, il corso di queste giornate. Non c’è dubbio che dovremo affrontare una serie di problemi fondamentali.

È il cambiamento climatico che influenza la rotazione terrestre che potrebbe finire per essere ciò che cambia per sempre il corso delle ore e dei minuti su questo pianeta.

Le giornate non durano più come una volta

Ciò che può sembrare qualcosa di impossibile da trattare è diventato realtà. Siamo quindi arrivati ​​ad una situazione che potrebbe accompagnarci in futuro. La rotazione terrestre, cioè il movimento che determina la durata dei giorni, cioè il tempo impiegato dalla Terra per ruotare su se stessa. I minuti del giorno e della notte che arrivano sono influenzati da questi cambiamenti che vediamo nel futuro.

La NASA ha dichiarato sul suo blog che: “I giorni sulla Terra stanno diventando un po’ più lunghi, e questo cambiamento sta accelerando. Il motivo è legato agli stessi meccanismi che hanno causato anche lo spostamento dell’asse del pianeta”. Circa 10 metri negli ultimi 120 anni. “I risultati provengono da due recenti studi finanziati dalla NASA che si sono concentrati su come la ridistribuzione del ghiaccio e dell’acqua legata al clima influisce sulla rotazione della Terra”.

Con questo cambiamento: “Questa ridistribuzione avviene quando le calotte glaciali e i ghiacciai si sciolgono più di quanto non crescano a causa delle nevicate, e quando le falde acquifere perdono più acque sotterranee di quante ne ricostituiscono a causa delle piogge. Questi cambiamenti di massa che ne derivano fanno sì che il pianeta oscilli mentre ruota e cambi la posizione del suo asse, un fenomeno chiamato movimento polare. Inoltre provocano un rallentamento della rotazione terrestre, misurata dalla durata del giorno. Entrambi i fenomeni sono stati registrati a partire dal 1900.

Ma prima di preoccuparci, i cambiamenti nel tempo sono quasi impercettibili: “Analizzando il movimento polare nell’arco di 12 decenni, gli scienziati hanno attribuito quasi tutte le oscillazioni periodiche nella posizione dell’asse ai cambiamenti nelle falde acquifere, nelle calotte glaciali, nei ghiacciai e nel livello del mare. ”, secondo l’articolo recentemente pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, i cambiamenti di massa nel corso del 20° secolo sono stati principalmente dovuti ai cicli climatici naturali. Gli stessi ricercatori hanno lavorato insieme in uno studio successivo incentrato sulla durata del giorno e hanno scoperto che dal 2000, i giorni si sono allungati di circa 1,33 millisecondi ogni 100 anni. Il motivo: lo scioglimento accelerato dei ghiacciai e delle calotte glaciali in Antartide e Groenlandia a causa delle emissioni di gas serra causate dall’uomo. I loro risultati sono stati pubblicati il ​​15 luglio negli Atti della National Academy of Scienze.