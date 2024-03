Controlla il tuo telefono, c'è un menu segreto di cui non sapevi

Sul tuo cellulare c'è un menu segreto di cui probabilmente non sai nulla e che ti permette di eseguire alcune azioni interessanti.

Potresti non saperlo, ma a tue spese telefono intelligente Là Menù segreto, è molto utile, poiché permette di compiere una serie di azioni molto interessanti. Probabilmente non l'hai mai visto prima, quindi ti diremo come trovarlo e di quali funzioni puoi sfruttare.

Il tuo smartphone ha una partizione di cui non sei a conoscenza

L'era in cui si usavano esclusivamente i telefoni Effettua chiamate e invia messaggi SMS.

Infatti, è passata così tanta acqua sotto i ponti che gli odierni smartphone ci permettono di effettuare questo tipo di operazioni, ma non solo: sono in grado, infatti, di connetterci al mondo attraverso di loro. reteMa anche per lavorare, giocare e compiere tutta una serie di operazioni che mai avremmo immaginato di fare dal palmo delle nostre mani.

Inoltre, si trova in tutti gli smartphone moderni Menù segreto Il che, forse pochi sanno, permette di effettuare una serie di operazioni interessanti che, di fatto, danno maggior valore al dispositivo che abbiamo a nostra disposizione e che utilizziamo, appunto, nella vita di tutti i giorni.

Per trovare il menu segreto presente in ogni smartphone è necessario eseguire a trucco Molto semplice permette di accedere a questa sezione del dispositivo, dove sono presenti una serie di Strumenti aggiuntivi.

Dove si trova il menu segreto e cosa ti permette di fare?

Precisiamo che, per poter accedere a questo menù segreto sul tuo cellulare, devi avere con te uno smartphone SAMSUNG. Quindi, se hai un dispositivo dell'azienda sudcoreana, sblocca il telefono e apri l'applicazione Impostazioni.

A questo punto alza la testa Collegamenti, Wi-Fi, quindi tocca i tre punti in alto a destra. Dopo aver raggiunto questo punto, scegli il suono Wi-Fi intelligente.

Una volta cliccato sopra, scorri verso il basso fino a premere velocemente per sette volte l'ultima voce della lista: in questo caso apparirà il menu segreto chiamato Opzioni per sviluppatori WiFi.

Questo è meno, in effetti, previsto Sviluppatori Si attiva proprio mettendo in atto i passaggi che abbiamo menzionato sopra. Pertanto, in questo menu è possibile avere più impostazioni relative a Connettersi a una rete Wi-Fi E capire, ad esempio, Reti vicine A cui puoi rivolgerti.

In questo modo avrai accesso alla sezione che ti permette, appunto, di poter gestire le opzioni relative alle connessioni wireless, come sviluppatore.