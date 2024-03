Gunlock, pneumatici antiforatura, sirene, vetro balistico da 7 mm: il carro Ford per l'apocalisse.

Naturalmente, nella storia automobilistica abbiamo visto molti veicoli straordinari, potenti, scientificamente e meccanicamente avanzati. Tuttavia, alcuni sembrano avere un ulteriore vantaggio.

Con la sua opzione incredibilmente attraente, per esempio roccaforte Forse voleva lanciare un messaggio a tutti i “navigatori”, come si suol dire: un grande marchio esiste, ed esiste proprioGrande'.

E lo è a tutti i livelli: soprattutto quando si presenta su questo Un vero veicolo “brutale”: Gigante, davvero mostruoso – in senso positivo, ovviamente – pronto a fare proprio questo Rubare gli occhi.

È vista come la “carrozza” più potente del mondo, o meglio, come una biga 'la fine del mondo': Ford sembrava non lasciare nulla di intentato, poiché pensava ad ogni aspetto.

per lui Il nome è APC Atlas, Ma al di là del nome, quello che emerge è un'emozionante e Eccellenza completa: Una forza indiscutibile, gigantesca, che può essere presa come riferimento.

Atlas APC, un gigantesco veicolo Ford adattato per uso civile

C'è tutto in questo Atlante APC: a.CMicrospie in tempo di guerra, pneumatici antiforatura, sirene e sette millimetri di vetro balistico: il carro apocalittico della Ford è un brivido da vedere. Dalla sua natura militare agli usi civili, l'Atlas APC è qualcosa di nuovo e inaudito: lo standard di protezione proiettili B6 o B7, Può ospitare dieci passeggeri. Se volete fare shopping o fare passeggiate in gruppo anche se le cose si aprono, è meglio scegliere questo gioiello.

Creato da “Veicoli tattici GOAT negli Stati Uniti Sul telaio del Ford F-550, che garantisce una protezione completa a chi viaggia a bordo. La sua struttura esterna che segue l'insieme'Oshkosh Difesa JLTV Utilizzato dall'esercito Stati Uniti d'Americainfatti, può essere acquistato legalmente in tutti i 50 stati degli Stati Uniti, senza permessi di alcun tipo.

APC Atlas, potente, inviolabile, estremamente potente

L'Atlas APC ha una carrozzeria angolare con piccole finestre, è reale Torre Un rotore opzionale e 9 porte per armi corazzate, danno un'immagine di pura potenzaE santità e sicurezza.

Ovviamente vederlo susciterebbe timore, ma in realtà può essere utilizzato anche nella vita QuotidianoÈ lungo più di sei metri, largo due metri e mezzo e alto 2,8 metri. Batte il camion Tipo normale, progettato con armatura in acciaio per fornire la massima protezione balistica. Ovviamente usarlo in giro lo è Possibile negli Stati Uniti.