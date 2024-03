Creality presenta una nuova stampante 3D più veloce, la K1C

Il produttore cinese di stampanti 3D Creality ha introdotto un nuovo modello con la K1C. Il K1C completa la serie K1 esistente che, secondo Creality 2023, si distingue principalmente per la sua velocità e facilità d'uso.

Secondo il produttore, il K1C dovrebbe essere più facile da usare rispetto al suo predecessore con un repellente minerale, un filtro ai carboni attivi e una fotocamera basata sull'intelligenza artificiale. Creality limita la velocità di stampa a 300 mm/s e l'accelerazione massima a 20.000 mm/s2.

L'azienda posiziona quindi la K1C, che costa circa 599 euro, come stampante consumer per utenti esigenti. Secondo Creality, il modello si rivolge principalmente ai produttori che vogliono lavorare con materiali difficili come filamenti in fibra di carbonio o ABS.

Tecnicamente il K1C offre la guida diretta, un touch screen a colori, una fotocamera integrata e un'area di montaggio riscaldata di 22 x 22 x 25 cm. Deve essere compatibile con le comuni filettature in plastica, compresi i compositi in fibra di carbonio. Opzionalmente è possibile il monitoraggio del processo di stampa basato sull’intelligenza artificiale.

La stampante 3D Creality K1C può essere acquistata direttamente dallo store ufficiale oppure presso rivenditori specializzati. Creality offre attualmente anche un'edizione speciale per il Bayern Monaco.