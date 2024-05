Apple: il tuo iPhone si ricarica troppo velocemente? Questi i consigli forniti da Apple..

Mela | InternetDesk: usi un iPhone? Hai mai avuto la sensazione che il tuo cellulare si scarichi rapidamente? Ma Apple ti ha dato qualche consiglio. Ecco alcuni suggerimenti per massimizzare la durata della batteria. questo significa…?

aggiornare

Il primo suggerimento di Apple per estendere la ricarica della batteria è un aggiornamento iOS. L’azienda afferma che è molto importante aggiornare di tanto in tanto la nuova versione di iOS. Questi aggiornamenti non solo forniscono nuove funzionalità ma migliorano anche la durata della batteria e le prestazioni del dispositivo. Ogni volta che viene rilasciato un aggiornamento software, fallo immediatamente.

mantieni la calma..

L’azienda afferma che gli iPhone funzionano meglio a temperature moderate (16-22 gradi Celsius). Se il dispositivo viene esposto a temperature superiori a 35°C, la capacità della batteria verrà danneggiata e la durata della batteria verrà ridotta. Non solo, Apple afferma che anche se l’iPhone viene posizionato in un ambiente molto freddo, la durata della batteria diminuirà. Ecco perché la durata della batteria può essere preservata se l’iPhone viene sempre mantenuto a temperature normali.

Rimuovi questo problema

Quasi tutti utilizzano custodie di sicurezza per telefoni cellulari. Ma l’azienda ha affermato che la spedizione con la scatola non è consigliata. Il telefono si surriscalda durante la ricarica. Durante questo periodo le custodie impediscono la fuoriuscita del calore. Ciò danneggerà la batteria. Per questo motivo l’azienda afferma che è meglio estrarre il telefono dalla borsa o dalla custodia durante la ricarica.

È sufficiente la mezza carica

Se il tuo iPhone viene lasciato da parte per alcuni giorni, verrà utilizzato completamente carico o senza carica completa. Ciò influisce sulle prestazioni del telefono e sulla durata della batteria. Ecco perché Apple ha affermato che se si desidera mantenere il telefono inutilizzato per alcuni giorni, è meglio conservarlo con una carica del 50%. Se non prevedi di utilizzare il dispositivo per più di sei mesi, è consigliabile caricarlo una volta ogni sei mesi. Apple afferma che seguire queste istruzioni migliorerà l’efficienza della batteria e la manterrà carica più a lungo.

Modalità a basso consumo

L’azienda ha introdotto la modalità di risparmio energetico con Apple iOS 9. Abilitarla non solo migliorerà la durata della batteria, ma ridurrà anche temporaneamente la luminosità dello schermo, ridurrà le animazioni e aggiornerà le app in background. Apple ha affermato che questa modalità di risparmio energetico dovrebbe essere attivata quando la percentuale della batteria del tuo iPhone è bassa. Vai alle impostazioni e seleziona questa modalità. Ma se lo abiliti, molte attività come il recupero della posta, la sincronizzazione nel cloud, ecc. verranno interrotte.