Croazia-Italia: pronostici Euro 2024, notizie delle due squadre, orario del calcio d’inizio, TV, trasmissione in diretta, confronti diretti, quote oggi

entrambi Croazia E Italia Lottando per la propria vita in Euro 2024 Oggi.

La Nazionale italiana non lascia traccia della sconfitta contro la Spagna, ma resta in buona posizione per raggiungere la fase a eliminazione diretta, dato che le basterà eguagliare il risultato dell’Albania contro la già qualificata Spagna per assicurarsi la qualificazione agli ottavi.

Ma la Croazia era piuttosto infelice. Prima della fine del primo tempo sono stati sotto 3-0 contro la Spagna, poi hanno pareggiato nel recupero contro l’Albania, lasciandoli con un solo punto, e hanno sicuramente bisogno di vincere contro l’Italia.

Data, ora di inizio e luogo

La partita Croazia-Italia inizierà oggi, lunedì 24 giugno 2024, alle 20:00 GMT.

La partita si disputerà alla Red Bull Arena di Lipsia.

Se perde a Lipsia la Croazia verrà espulsa dal torneo (Reuters)

Dove vedere la partita tra Croazia e Italia?

Canale tv: Nel Regno Unito, la partita sarà trasmessa in diretta su BBC One, con copertura a partire dalle 19:30.

Trasmissione in diretta: I tifosi possono anche guardare la partita in diretta online gratuitamente tramite l’app BBC Sport, BBC iPlayer e il sito web.

Notizie delle squadre Croazia e Italia

Croazia XI: Livakovic; Stanisic, Pongrasic, Sotalo, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Socic, Kramaric, Pasalic

Traduzione: Erlik, Mader, Labrović, Perisic, Budimir, Petkovic, Ivanosic, Sosa, Pjaka, Vida, Juranovich, Ivosic, Marko Pasalic, Baturina.

Italia XI: Donnarumma. Di Lorenzo, Bastoni, Calafiore, Darmian; Barella, Jorginho; Raspadori, Pellegrini, Demarco; Ritojoy

Traduzione: Buongiorno, Gatti, Fratici, Scamacca, Vicario, Cesa, Bellanova, Cristante, Mancini, Zaccagni, Fagioli, El Shaarawy, Cambiasso, Foloroncio, Meret

L’Italia difende il titolo agli Europei 2024 (Getty Images per la Federcalcio italiana)

Pronostico della partita tra Croazia e Italia

Questa è una cosa molto interessante.

Sebbene la Croazia abbia segnato solo un punto e i risultati siano stati ampiamente deludenti, ha causato veri problemi alla Spagna nella seconda metà della partita d’esordio. Poi la Croazia ha mostrato più coraggio contro l’Albania prima di ricevere il colpo finale negli ultimi istanti. L’Italia si riprese da un gol iniziale sconfiggendo l’Albania, ma fu facilmente sconfitta dalla Spagna quattro giorni dopo.

Quale versione di queste squadre parteciperà alla partita finale decisiva? L’Italia sembra avere più potere, ma la Croazia è in grado di battere la maggior parte delle squadre quando ottengono una vittoria. Si prevede che la partita sarà emozionante.

Croazia-Italia 2-2

Data e risultati degli scontri diretti

La Croazia è stata una grande sorpresa per la squadra italiana, che vinse il primo incontro nel 1942 ma da allora non ha più vinto un incontro. Hanno pareggiato nella fase a gironi del Campionato Europeo 2012, mentre i croati hanno vinto un risultato a sorpresa nella Coppa del Mondo 2002.

La Croazia vince: 3

L’Italia vince: 1

Pareggia: 5

Quote della partita Croazia-Italia

Croazia: 21/10

Italia: 7/5

Pareggio: 9/4

Quote tramite Betfair (soggette a modifiche).