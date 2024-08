Olimpiadi 2024: clima secco e molto caldo confermato per la cerimonia di chiusura

A differenza della cerimonia di apertura del 26 luglio, che si è tenuta sulla Senna, la cerimonia di chiusura si svolgerà in modo più tradizionale all’interno dello Stade de France. Inizierà alle 21:00 e terminerà alle 23:15 di domenica 11 agosto. Lo spettacolo, diretto da Thomas Joly, prevederà una sfilata di atleti grazie ai volontari, una premiazione e una grande esibizione artistica dal titolo “Records”. Questo spettacolo ripercorrerà la storia dei giochi e includerà esibizioni di acrobati, ballerini e cantanti di fama mondiale. Tom Cruise dovrebbe lasciare lo Stade de France. La cerimonia si concluderà con il passaggio della bandiera olimpica tra Parigi e Los Angeles, prossima città ospitante dei Giochi.

Verso una festa asciutta ma in un’atmosfera molto calda

Il clima anticiclonico e secco si diffonderà su tutto il Paese fine settimana. Sabato, infatti, le Azzorre finiranno per crescere centrate nel paese. Domenica si sposterà verso l’Europa centrale e si svilupperà una depressione termica sulla Spagna. Il clima è piacevolmente caldo, anche molto caldoVerrà diffuso in tutto il Paese. L’Ile-de-France, e quindi Parigi, vivrà una calda giornata estiva. Domenica sera alle Stadio di FranciaIl luogo in cui si terrà la cerimonia di chiusura si svolgerà con tempo asciutto dall’inizio alla fine. IL sensazione Il tempo sarà invece relativamente caldo, ma non pesante, a causa dei venti secchi orientali che lavorano per rinfrescare l’atmosfera.









I tuoi dubbi sul bagno sono ora risolti

All’inizio della settimana temevamo una leggera deviazione dei modelli e un peggioramento dei temporali precedenti, ma gli ultimi modelli ora confermano tempo asciutto. Lo scenario disastroso di una cerimonia di apertura piovosa non si ripeterà. Ora possiamo dirlo.

Uno spettacolo fantastico attende gli spettatori domenica sera allo Stade de France poiché il tempo sarà molto più favorevole rispetto alla cerimonia di apertura. Le temperature saranno elevate, ma i venti orientali contribuiranno a rinfrescare leggermente l’atmosfera mantenendo un basso tasso di umidità.