CVAashraf | La matematica è diventata più dolce; Insegnante di libri di testo; Biografia Ashraf andrà in pensione oggi

31 maggio 2024

Oggi se ne va l'insegnante che ha reso la matematica più dolce per gli studenti e il libro di testo per la comunità docente. Vanimel MUP ha dimostrato grande eccellenza nell'insegnamento. Il preside della scuola Ashraf andrà in pensione oggi.





Ha lavorato come risorsa distrettuale per la matematica per 15 anni. Ha lavorato come RP per la formazione manageriale fornita da SCERT per gli insegnanti dalle classi da 1 a 10 nel 2011.

È anche membro della facoltà per la scrittura di libri di matematica per le classi 3 e 4 per i libri di testo esistenti in Kerala negli ultimi 10 anni. Ashraf Master, che è stato insegnante alla Vanimeel MUP School per 33 anni, è stato anche preside per quattro anni.

TV per l’apprendimento online in collaborazione con la direzione, il personale, ecc. della PTA per i bambini meritevoli durante la diffusione del Coronavirus. Sono forniti telefono cellulare ecc.

Negli ultimi 4 anni, il maggior numero di LSS e USS nello stato. Vanimeel ha svolto un ruolo pionieristico nel rendere il MUP una delle poche scuole a ricevere la borsa di studio.

La Vanimel School si è classificata prima nel distretto per aver ricevuto il maggior numero di borse di studio negli ultimi due anni. Durante questo periodo, è riuscita a controllare diverse mostre nella subregione e ad arrivare in prima linea.

Ha anche svolto un ruolo nella conversione di tutte le 45 aule della scuola in una struttura per aule digitali. Attraverso il suo lavoro nel campo dei lavori pubblici, Idham è stato anche presidente della Banca per lo sviluppo cooperativo agricolo di Vadakara Taluk e membro del Kunumal Grama Panchayat.

