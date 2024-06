Cyril Ramaphosa in Sud Africa si trova ad affrontare uno scarso risultato elettorale dell’ANC

autore, Lou Newton

Ruolo, notizie della BBC

Rapporto da Londra

2 giugno 2024

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha ammesso che il suo partito, l’African National Congress, ha avuto un risultato elettorale difficile, dopo che il partito ha perso la maggioranza per la prima volta dalla fine dell’apartheid 30 anni fa.

L’African National Congress, guidato da Nelson Mandela, ha ottenuto 159 seggi in un parlamento composto da 400 seggi nelle elezioni di mercoledì, in calo rispetto ai 230 seggi dell’assemblea precedente.

Ramaphosa descrive ancora il risultato come una vittoria per la democrazia, invitando i partiti rivali a trovare un terreno comune e, a quanto pare, a prepararsi per i colloqui di coalizione.

Il partito di opposizione Alleanza Democratica si è detto aperto ai colloqui di coalizione con Ramaphosa, ma si è opposto ad alcune delle priorità chiave del suo governo.

Domenica la Commissione elettorale ha annunciato che, dopo lo spoglio di tutti i voti, l’ANC ha ottenuto il 40%, in calo rispetto al 58% delle elezioni precedenti.

Secondo gli analisti, questa cifra è inferiore allo scenario peggiore, che secondo il partito potrebbe raggiungere il 45%. L’ANC deve ora formare una coalizione per formare il prossimo governo.

“La nostra gente ha parlato, che ci piaccia o no, ha parlato”, ha detto Ramaphosa.

“Come leader dei partiti politici e come tutti coloro che ricoprono posizioni di responsabilità nella società, abbiamo ascoltato la voce del nostro popolo e dobbiamo rispettare i suoi desideri”.

Ha aggiunto che gli elettori vogliono che i partiti trovino un terreno comune.

“Attraverso i loro voti, hanno dimostrato chiaramente e chiaramente che la nostra democrazia è forte e duratura”, ha affermato.

I partiti politici sudafricani mirano a raggiungere un accordo di coalizione entro due settimane, quando il nuovo parlamento si riunirà per la prima volta.

Il partito di centrodestra Alleanza Democratica è ancora il secondo partito più grande in parlamento, con 87 seggi, e ha dichiarato di essere aperto ai colloqui di coalizione.

“Esortiamo tutti coloro che amano la nostra Costituzione e tutto ciò che rappresenta a mettere da parte la meschina politica e gli interessi settari e a unirsi ora”, ha detto il leader del Partito Democratico John Steenhausen.

L’ANC ha affermato che le due politiche non erano negoziabili nei colloqui di coalizione.

L’ex presidente Jacob Zuma, che ora guida il partito Umkhonto Visizwe (MK), terzo con 58 seggi, non ha partecipato all’annuncio dei risultati e ha suggerito di contestarli.

Il parlamentare ha detto che sarebbe disposto a lavorare con l’ANC, ma non mentre è sotto la guida di Ramaphosa.

Ha sostituito Zuma come presidente e leader dell’ANC dopo un’aspra lotta per il potere nel 2018.

In un’intervista alla BBC, Patrick Gaspard, che è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Sud Africa dal 2013 al 2016, ha descritto i due politici come “nemici giurati”.

Domenica scorsa, Zuma aveva chiesto la ripetizione delle elezioni e aveva detto che la commissione elettorale non avrebbe dovuto annunciare i risultati finali.

Sabato, ha avvertito la commissione che ci avrebbe “provocato” se avesse ignorato la sua richiesta di tenere nuove elezioni e condurre un’indagine indipendente sulle accuse di frode del suo partito.

“I problemi non iniziano quando non ci sono problemi”, ha detto.

Ora ci sono preoccupazioni su come i sostenitori di Zuma risponderanno ai risultati.

L’82enne è stato la figura politica in fuga in queste elezioni – ed è pronto a mostrare i suoi muscoli come un re nella sua provincia natale di KwaZulu-Natal, dove il parlamentare ha combattuto una parte significativa dei voti dell’ANC.

Formato solo pochi mesi fa, era il partito più numeroso della provincia, con il 44% dei sondaggi contro il 19% dell’ANC.

Le questioni locali avrebbero potuto essere un fattore importante in questo cambiamento, poiché alcuni membri della comunità hanno voltato le spalle all’ANC perché non è riuscita a risolvere la grave carenza d’acqua.

Parti della provincia, come Trenance Park, a soli 20 minuti di auto dalla città principale di Durban, non hanno acqua dal rubinetto da 10 mesi.

I residenti dipendono dalle cisterne dell’acqua, che a volte non consegnano l’acqua in tempo.

La popolazione del KwaZulu-Natal spera che le elezioni finiscano adesso e che il problema venga risolto una volta per tutte.

In precedenza il capo della polizia sudafricana aveva avvertito che le minacce volte a destabilizzare il Paese non saranno tollerate.

“Non può esserci spazio per minacce di instabilità per esprimere obiezioni o preoccupazioni riguardo al processo elettorale”, ha detto il ministro della polizia Bheki Cele in una conferenza stampa.

L’ANC ha sempre registrato più del 50% dei sondaggi sin dalle prime elezioni democratiche del paese nel 1994, che videro l’insediamento di Nelson Mandela.

Ma il sostegno al partito è diminuito in modo significativo a causa della rabbia per i crescenti livelli di corruzione, disoccupazione e criminalità.

Gaspard ha detto: “Ci sono decine di milioni di giovani in questo paese che vengono chiamati la generazione dei nati liberi, che sono nati dopo il 1994, dopo la fine dell’apartheid, e sentono che il loro paese ha subito una trasformazione politica, ma non un quello economico”. BBC.