Robovers VR Exhibition a Kochi per diffondere conoscenza e curiosità; Giochi di guerra con robot e realtà virtuale

Mentre il mondo moderno si muove rapidamente sulle spalle dell’intelligenza artificiale e dei robot, Manorama Online è qui per condividere le conoscenze, le curiosità e le esperienze che aiuteranno a stare al passo. Mostra sulla robotica VR. Manorama Online condivide lezioni di conoscenza della robotica per studenti, insegnanti, imprenditori, startup e professionisti della tecnologia. ”Robot VR(RoboVerse VR) La mostra è organizzata in collaborazione con la Jain University

Credito immagine: AI Canva



La mostra si terrà dal 12 al 17 giugno al Rajiv Gandhi Indoor Stadium, Kochi, con aggiornamenti tecnologici completi come robot umanoidi, macchine di intelligenza artificiale, guerra robotica, giochi, esperienze di realtà virtuale, lezioni di robotica, sessioni di orientamento professionale robotico e altro ancora. Lo spettacolo Robovers VR include anche gare dal vivo e workshop per condividere le conoscenze sulla robotica. Il supporto tecnico per la mostra è fornito da Unique World Robotics.

L’area demo presenterà anche gli ultimi strumenti robotici come robot umanoidi, animali domestici robotici, robot per il fitness, stampanti 3D, droni e robot narratori. Nell’area workshop, invece, è stata allestita un’opportunità per dimostrare le competenze di produzione robotica. Qui viene fornito spazio per costruire robot, programmare, ecc. Gli interessati possono anche registrarsi e partecipare alle sessioni.

Credito immagine: Canva AI



L’altra è la Experience Zone dove puoi vivere esperienze di realtà virtuale. Qui gli appassionati di tecnologia attendono esperienze virtuali come montagne russe e hoverboard. La zona di gioco offre emozionanti avventure VR, giochi di intelligenza artificiale, battaglie tra robot, cricket VR, boxe VR, stanze di fuga e altro ancora. Ci saranno giochi competitivi in ​​cui potrai combattere contro le macchine.

Qui possono essere introdotti robotica, realtà virtuale, intelligenza artificiale, esoscheletri, veicoli, software, ecc. Ad aprire la strada ci sono i discorsi di apertura e di apertura, le presentazioni di avvio, l’orientamento professionale nel campo della robotica condotto da esperti e un’introduzione ai corsi di base sulla robotica.

Sarà un luogo di ritrovo per tutti i tipi di appassionati di tecnologia, inclusi appassionati di tecnologia, studenti, insegnanti, professionisti della tecnologia, imprenditori, rappresentanti di startup, investitori e altro ancora. “Roboverso VR”. Sarà consentita la visione dalle 10:00 alle 22:00. Gli istituti scolastici possono chiamare il prima possibile questo numero per prenotazioni di gruppo: +91 9995811111, visitare il sito web per i dettagli. https://www.roboversexpo.com/