Da 10 persone a 2000. Una serata tra amici diventava una festa delle lanterne

Alla vigilia di Capodanno, Stefan Giba e alcuni amici, studenti della Facoltà di Management dell’Accademia di Studi Economici, hanno deciso un giorno di riunirsi e liberare le lanterne.

Hanno segnato nel calendario la data del 24 febbraio, giorno in cui i rumeni festeggiano Dragobetele, e in quel giorno hanno organizzato un evento Facebookper comunicare più facilmente i dettagli dell’organizzazione.

Tuttavia, il tempo non ha collaborato e l’evento è stato riprogrammato 3 marzo. Intanto la notizia si è diffusa sui social, e il gruppo di amici si è allargato.

“Abbiamo iniziato con un piccolo gruppo e abbiamo scoperto che si erano radunate 2.000 persone. Ci siamo organizzati rapidamente”.Stefan Giba, organizzatore dell’evento, ha detto a digi24.ro.

E così, la sera del 3 marzo, si raduneranno 2.000 persone, giovani e meno giovani, a cominciare da Non alle 20.00Nel Rotonda del parco per bambini Lumea dal parco della gioventù.

I partecipanti partiranno con lanterne e buoni pensieri per riconciliarsi con amici e familiari, ritrovare la propria metà, lasciare andare il passato e passare ad un nuovo periodo della vita o semplicemente per realizzare un desiderio.

“Il 3 marzo, che è il compleanno di una persona a me molto cara, penserò a tutte le cose belle che sono successe tra noi. Inviando tali pensieri nell’universo, spero che influenzeranno almeno leggermente ciò che accadrà tra di noi nel futuro, e non solo. Anche in tutte le cose belle della mia vita, in tutte le belle persone che mi circondano e in tutte le cose per cui vale la pena essere felice.Mihai Vasiliy ha motivato la sua partecipazione al festival.

Come acquistare lanterne

Può essere portato da casa oppure ordinato online. Organizzatori Si offrono di consegnare a casa tua, se vieni da Bucarest.

“Oggi abbiamo consegnato 100 lanterne e finora ne sono state ordinate 300.”Lo ha detto anche Stefan Giba.

Al regolare svolgimento dell’evento parteciperanno gli organizzatori, che indosseranno distintivi e indumenti distintivi, i vigili del fuoco, la polizia locale del Settore 4 e il servizio ambulanze.

Yash, il record mondiale di lanterne alzate in cielo

Entrò Yassi Guinness dei primati il 2 giugno 2012, con il maggior numero di lanterne alzate contemporaneamente: 12.740.

Il precedente record mondiale era detenuto dall’India.