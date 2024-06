La Banca asiatica di sviluppo aumenta il proprio capitale richiamabile

Il Consiglio dei governatori del Gruppo della Banca africana di sviluppo (AfDB) ha approvato un aumento complessivo del capitale richiesto di 117 miliardi di dollari (88,1 miliardi di UA) per consentire all’istituto di mantenere la sua capacità di prestito e soddisfare i requisiti delle agenzie di rating del credito. Con questa approvazione, il capitale autorizzato della banca passa da 201 miliardi di dollari (152 miliardi di unità contabili) a 318 miliardi di dollari (240 miliardi di unità contabili), secondo quanto dichiarato dalla Fondazione Africana dopo aver tenuto le sue riunioni annuali a Nairobi (Kenya).

“Il capitale richiamabile aggiuntivo ci consente di mantenere e sfruttare la nostra potenza di fuoco, pur mantenendo il nostro rating. Sono grato agli azionisti del gruppo e sono colpito dal livello di fiducia che ripongono nell’organizzazione”.Lo ha affermato Akinwumi Adesina, presidente della Banca africana di sviluppo. “Questa è una grande testimonianza della fiducia che i nostri azionisti ripongono in noi e della nostra capacità di mettere a frutto le nostre risorse per raccogliere capitali aggiuntivi per fare di più”.Ha aggiunto.