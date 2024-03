Dato' Malik nega la sua relazione con il signore della droga indiano

Un giornalista indiano ha affermato che Abdul Malik Dastgir è il leader del presunto signore della droga Jaafar Sadiq Abdul Rahman. (Foto di Facebook)

PETALING JAYA: Abdul Malik Dastigir, popolarmente noto come “Dato Malik”, ha negato qualsiasi legame tra lui e il presunto signore della droga indiano Jaafar Sadiq Abdul Rahman.

Ha detto in un video pubblicato oggi su Instagram: “Le accuse contro di me di essere il suo capo sono false perché non ho incontrato Jaafar né gli ho nemmeno parlato”.

Ha anche detto di aver presentato un rapporto alla polizia presso il quartier generale della polizia di Dang Wangi a Kuala Lumpur e di aver inviato una copia del rapporto all'Alta Commissione indiana.

Un malese era il capo di una presunta banda di narcotrafficanti recentemente arrestata, ha affermato lunedì un giornalista indiano.

Secondo Shankar, il presunto presidente malese era un distributore cinematografico.

Ieri Shankar ha nominato Malik presidente di Jaafar.

Malik ha affermato di aver incaricato i suoi avvocati di agire immediatamente contro i media e le persone che hanno condiviso notizie false che hanno offuscato la sua reputazione.

L'anno scorso, Malik è stato arrestato dalla Commissione anticorruzione malese ai sensi della legge antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e proventi di attività illegali del 2001. È stato rilasciato su cauzione pochi giorni dopo.

Malik, che è il fondatore e presidente del Malik Group of Companies, è noto per aver portato artisti dall'India ad esibirsi in concerti tamil in Malesia.