De La Fuente: La Spagna è pronta a “rimanere nel fango” contro l’Italia

Fernando è un cittadino brasiliano entrato a far parte di Reuters nel 2021 dopo aver trascorso un decennio a Madrid lavorando per alcuni dei più grandi media sportivi del mondo. Come giornalista multimediale, ha coperto di tutto, dai Giochi Olimpici, alla Coppa del Mondo e alle finali di Champions League, al Super Bowl e agli incontri dell’UFC per più di 20 anni. È commentatore e analista sportivo per DAZN, il gruppo televisivo brasiliano Globo e Radio spagnola Marca, nonché ospite fisso di programmi sportivi in ​​spagnolo, inglese e portoghese. Ha conseguito un master in giornalismo presso l’Università Autonoma di Madrid (UAM) e il quotidiano EL PAIS.