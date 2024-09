La NASA ce lo ha nascosto per molto tempo Adesso tutta la verità è stata svelata: mai fidarsi di nessuno – CUENEWS

Un nuovo studio ha rivelato una caratteristica della Terra a lungo teorizzata che è stata finalmente confermata.



Il sistema solare è una complessa danza di corpi celesti Terra Condivide il suo spazio esterno con alcuni vicini interessanti. Tra questi pianeti sono i più vicini a noi Venere e MartyDue mondi che, per le loro caratteristiche molto diverse, affascinano da sempre gli scienziati. Venere, Spesso chiamato il “gemello” della Terra per le sue dimensioni e composizione, in realtà è un pianeta con un’atmosfera tossica e temperature estremamente elevate.

Venere, Il pianeta più vicino, situato a circa una distanza media 41 milioni di chilometri dalla Terra. Nonostante la sua vicinanza, il suo ambiente infernale lo rende un luogo ostile alla vita, con temperature che superano gli estremi 460°C E la pressione atmosferica 92 volte superiori a quelli della Terra.

Marty, Potrebbe invece essere il pianeta ad aver catturato l’attenzione della scienza e della cultura popolare. Situato a circa 78 milioni di chilometri dalla Terra, questo mondo arido e polveroso è considerato un ottimo candidato per la futura esplorazione umana. Missioni robotiche della NASA, ad es Curiosità e perseveranzaHa rivelato la presenza di antichi fiumi e laghi, indicando che il Pianeta Rosso potrebbe aver ospitato condizioni adatte alla vita in passato.

Oltre a Venere e Marty, C’è un altro pianeta che periodicamente si avvicina alla Terra, anche se è meno interessante: Mercurio. Questo piccolo mondo, che dista in media circa 77 milioni di chilometri, è un pianeta roccioso con una superficie simile a quella della Luna, e costellata di crateri vulcanici. È caratterizzato da sbalzi termici estremi dovuti alla sua vicinanza sottopiede, Ne hanno fatto un pianeta Affascinante ma inospitale.

Il campo elettrico della Terra appena scoperto

Un recente studio condotto da NASA, Inserito il natura, Ha rivelato un’altra sorpresa su… Il nostro pianeta: Esistenza debole Campo elettrico che circonda la Terra. Questo campo, chiamato “poli”, si estende tra 250 e 768 chilometri sopra la superficie terrestre e svolge un ruolo fondamentale nel comportamento delle particelle cariche nell’atmosfera.

La scoperta è stata fatta grazie Missione di resistenza, Ha confermato che questo campo elettrico ha il potenziale del sole 0,5 voltMa è sufficiente per superare la forza di gravità e contribuire alla fuga di particelle cariche nello spazio.

Un passo avanti nella comprensione dell’atmosfera terrestre

Questo nuovo campo elettrico, a Teoria lunga Ma non sono stati ancora misurati direttamente, quindi è necessario comprendere meglio i meccanismi che regolano la fuga delle particelle cariche dall’atmosfera terrestre. Il campo Elettrico bipolareGioca infatti un ruolo fondamentale nel bilanciare l’interazione tra le particelle cariche provenienti dallo spazio e la magnetosfera terrestre, proteggendo la superficie terrestre dal costante bombardamento del Sole. Radiazioni cosmiche potenzialmente dannose.

Inoltre, la scoperta di questo campo elettrico aiuta a spiegare fenomeni come l’aumento della scala dell’altezza atmosferica e la formazione delle aurore, che sono direttamente influenzate dall’interazione tra particelle cariche e stelle. Il campo magnetico terrestre.